Rosalía y C. Tangana: Una historia de amor que comenzó cuando todavía no alcanzaban la fama

Los españoles están cumpliendo lo que prometieron hace un par de años atrás antes de ser reconocidos a nivel mundial.

“Si es que tiene que pasar, oblígame a pensar solo en ti” - ‘Llámame más tarde’, Rosalía ft. C. Tangana.

Rosalía y C. Tangana actualmente están disfrutando de la fama que en algún momento soñaron alcanzar, ellos se conocieron cuando sus carreras iban despegando y todavía no se convertían en los ídolos de España.

Actualmente, Rosalía es la española más importante y famosa a nivel global tras el lanzamiento de ‘El Mal Querer’ con el que despuntó no solo en España sino también en el mundo, dando lugar a diversas colaboraciones hasta llegar al más reciente ‘Motomami’ de 2022.

Por su parte, C. Tangana prefirió llevar su carrera en el undreground hasta lanzar su disco más ambicioso y poderoso con el que alcanzó el éxito y reconocimiento mundial, ‘El Madrileño’ de 2021.

Antes de verse triunfar dentro y fuera de su natal España, Rosalía y C. Tangana comenzaron una relación musical que escaló hasta lo sentimental, un romance que se sigue sintiendo en su música. Ya no están juntos pero están logrando lo que en un momento se propusieron y prometieron.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Rosalía y C. Tangana?

De acuerdo a distintos medios de España, se conocieron en 2016 gracias a un amigo en común, el rapero y productor Dano, después de que Pucho (como es conocido C. Tangana por su fans) escuchara la voz de Rosalía y quedara asombrado con ella.

Dos promesas de España se unieron para hacer dos de las mejores canciones de sus carreras que les bastó para saber que juntos eran dinamita. Primero grabaron ‘Llámame más tarde’: “Quiero que esperes despierto y que me recojas del concierto, menos flores, menos tierno”.

‘Llámame más tarde’ fue crucial en la relación profesional de los cantantes españoles y también en lo sentimental, sus voces juntas eran poderosas e inigualables, dos ídolos estaban naciendo juntos.

Rosalía y C. Tangana nunca hicieron lo correcto

“Vámono’ de aquí para no volver y si volvemos que sea solo pa’ hacerlo llover” - ‘Antes de morirme’, C. Tangana ft. Rosalía.

Y después llegó ‘Antes de Morirme’ en ese mismo 2016, llegando a ser considerado el “Himno de España” por los seguidores de ambos cantantes, la canción que puso a C. Tangana y a Rosalía en el mapa, junto con el genio musical Alizzz, quien se convirtió en el mejor socio de Pucho.

El impacto y relevancia de ‘Antes de Morirme’ fue tan gigante que el videoclip oficial, disponible en el perfil de AgzTV (agrupación a la que perteneció C. Tangana) cuenta actualmente con más de 120 millones de vistas que siguen aumentando con el pasar de los años.

En Spotify, por ejemplo cuenta con más de 192 millones de reproducciones, siento una de las cinco canciones más escuchadas en el perfil de C. Tangana, hasta ser incluida en su gira de 2022, ‘Sin Cantar Ni Afinar’ en compañía de una corista, claro.

La historia de amor de C. Tangana y Rosalía

El 2016 fue un año importante en las respectivas carreras de C. Tangana y Rosalía pero también en su historia de amor: Juntos eran invencibles en la música y el amor. Simultáneo al lanzamiento de ‘Antes de Morirme’, ellos ya estaban enamorados.

Un año después, llegó uno de los trabajos más importantes de C. Tangana, el disco ‘Ídolo’, a esas alturas, ya no lo podían ocultar más, estaban juntos y era frecuente ver a Rosalía acompañar a Pucho en sus presentaciones. El apoyo era mutuo, ya estaban trabajando en la gran obra de arte con la que saltaría a la fama, la ahora conocida ‘Motomami’.

¿Por qué terminaron Rosalía y C. Tangana?

Lamentablemente lo de Rosalía y C. Tangana no duró mucho, en mayo de 2018, se confirmó su ruptura por razones que hasta la fecha son desconocidas, sin embargo, entre los rumores salen a la luz infidelidades por parte de él.

Sin embargo, ahí no terminó la relación del todo, pues en noviembre de ese mismo año, Rosalía lanzó su trabajo más importante con el que ganó el reconocimiento de la industria musical: ‘El Mal Querer’ en el cual, C. Tangana participó como co-escritor en ocho de los 11 temas del álbum. Pucho no se fue del todo de la vida de la catalana.

Rosalía y C. Tangana, un amor que marcó la música de España

Después de la ruptura y del éxito de ‘El Mal Querer’ todos los ojos estaban sobre Rosalía, quien tuvo su primera gran colaboración después de ‘Antes de Morirme’ con un grande del género urbano, J Balvin, con quien grabó ‘Brillo’, canción se dice es dedicada a C. Tangana, en directa, diciendo que justo cuando ella está brillando a él parece no importarle.

“Estoy brillando con highlighter, ¿no lo ves? Un clavel en mi melena, ¿no lo ves? He subí'o quince stories, ¿no lo ves? Mira que quiero ser buena, ¿no lo ves?” - ‘Brillo’, J Balvin ft. Rosalía.

Ese fue el inicio de una larga lista de reproducción de indirectas entre C. Tangana y Rosalía después de terminar, las cuales siguen presentes hasta sus más recientes lanzamientos.

En ‘El Madrileño’ fue imposible pensar en Rosalía con temas como ‘Nunca Estoy’, así como ‘Tú me dejaste de querer’ y ‘Demasiadas mujeres’ en los que incluso, en los videoclips aparecen mujeres parecidas a la española.

“Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes si escribo tu nombre. Y otra vez vas a perder el avión” - ‘Nunca Estoy’, C. Tangana.

Mientras que en ‘Motomami’, canciones como ‘Como un G’, ‘Candy’ e incluso ‘La Fama’, los fans no han perdido la oportunidad de buscar referencias de C. Tangana.

“Solo el amor con amor se paga. Nada te debo y tú no me debes nada. El querer que no se da, ¿dónde acaba? Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada” - ‘Como un G’, Rosalía.

Esas solo han sido algunas de las canciones que se rumora, fueron indirectas entre la expareja. Lo de Rosalía y C. Tangana no fue una relación más, lo de ellos fue una historia breve pero intensa, tenían que encontrarse aunque su destino no era terminar juntos.

Quizá se conocieron en el momento equivocado en lo sentimental pero no en lo profesional pues si no se hubieran descubierto y hubieran hecho magia juntos en el estudio, quizá su éxito no sería el que hoy conocemos.

Actualmente, ambos disfrutan de la fama internacional, justo como lo quisieron cuando sus carreras estaban despegando. En cuando a sus vidas privadas, Rosalía tiene una relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, mientras que C. Tangana está con la fotógrafa chilena, Rocío Aguirre (quien se dice tiene cierto parecido con la española).

Lo cierto es que ambos hicieron de sus corazones rotos, verdaderas obras de arte con lo que se ganaron el reconocimiento como los ídolos de España.

