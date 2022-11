Ryan Murphy lamenta el regreso de Glee después de la muerte de Corey Monteith

A casi 10 años de la tragedia, el productor y guionista cree que ahora sí podría ser momento de retomar Glee en una especie de reboot o musical de Broadway.

En 2013 murió Corey Monteith, la estrella de Glee, por una sobredosis de alcohol y otras drogas. Glee había sido un fenómeno musical que revolucionó las series televisivas: muchas personas volvieron a amar los musicales y conocieron música de todas las épocas gracias a ella. Pero la muerte de Corey fue un duro golpe y, casi 10 años después, el creador de la serie Ryan Murphy habla sobre eso y su deseo de volver atrás y hacer las cosas diferente. Quizá no tener un enfoque de “el show debe continuar” y más bien dar tiempo a recuperarse del shock que significió el fallecimiento.

Tras el éxito de Dahmer, la serie sobre el asesino serial de la vida real, y la confirmación de una segunda y tercera temporada de Monster, Ryan Murphy está en uno de los mejores momentos de su carrera y muchos momentos de su pasado vuelven a ser tema de conversación, como Glee y la historia de un coro escolar ficticio. Según Deadline, él dice que habría terminado la serie inmediatamente después de la muerte del joven actor:

“Si tuviera que hacerlo otra vez, me habría detenido durante un largo tiempo y probablemente no habría regresado”, dijo en el podcast And That’s What You Really Missed sobre la muerte de Corey Monteith y lo que pasó con Glee después de eso. “Diría ‘este es el fin’, porque realmente no puedes recuperarte de algo así”.

Ryan Murphy añade que fue una muerte repentina y trágica, ante la que la serie continuó con varios homenajes y episodios tributo a Corey Monteith, como ‘The Quarterback’ de la quinta temporada, en el que muere un personaje ficticio. Pero él habría preferido terminarla allí “porque realmente no puedes recuperarte de algo así. No fue un fallecimiento normal en el que alguien se enferma y puedes verle. Ocurrió muy rápido y sin ninguna advertencia”.

En 2022, sin embargo, Ryan Murphy sí estaría dispuesto a revivir Glee. “Estoy en una fase ahora en la que ya sabes, ha pasado tiempo suficiente. Creo que deberíamos reexaminar (Glee) como marca”, dijo al mismo podcast. “Sabes, ¿deberíamos hacer un reboot? ¿Deberíamos hacer un musical de Broadway de alguna forma? Es un legado interesante después de haberlo puesto en pausa durante un tiempo. Pero no lo sé, amo lo que significa y lo que hizo. Y nunca habrá en mi vida otro Glee ni nada que se le parezca”.

La serie estuvo al aire durante seis temporadas, de 2009 a 2015, y lanzó a la fama a actores como Lea Michele, Darren Criss, Heather Morris, Dianna Agron y Amber Riley, además de Corey Monteith, Naya Rivera y Mark Salling.