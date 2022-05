Ryan Reynolds reconoce que Blake Lively lo ha ayudado a afrontar la paternidad

La pareja sensación de la MET Gala ha formado una de las familias más adorables de Hollywood.

Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron en 2010 y aunque por un tiempo decidieron ser solo amigos, fue cuestión de un par de años para que se dieran cuenta que querían compartir su vida para siempre, hasta el punto de casarse en 2012.

Tras casi 10 años de casados y tres hijas de por medio James (7 años), Inez (5 años) y Betty (2 años) han formado uno de los matrimonios y a la vez familias más famosas y queridas de Hollywood, por lo que conocer algunos detalles de su convivencia siempre será un placer para sus seguidores.

Recientemente, el actor relató en una entrevista con con David Letterman en ‘My Next Guest Needs No Introduction’ cómo ha aprendido a ser padre gracias a su esposa: “Blake, con toda sinceridad, me enseñó realmente cómo hacer todo esto”.

Ryan Reynolds admitió que quien dirige su hogar es Blake Lively y la vez, reconoció su gran labor como esposa y mamá de tres niñas: “Si no fuera por ella, me quedaría sin hacer nada. Ella tiene estándares más altos”, señaló.

Después de hacer algunas bromas sobre no dejar a Blake Lively visitar por ejemplo a su familia para no quedarse a cargo solo de sus hijas, Ryan Reynolds admitió que podría hacerse cargo de las pequeñas pero apuntó: “La división del trabajo es muy importante cuando estás criando a tres niñas”.

¿Cómo es la relación de Ryan Reynolds con Blake Lively?

Blake Lively y Ryan Reynolds hacen un gran equipo por su familia y aunque la paternidad no ha sido del todo fácil para el actor, la actriz conocida por su papel como Serena van der Woodsen ha sido la encargada de llevar el control.

Por ejemplo, en una entrevista con ‘Access Hollywood’ en 2021, Ryan Reynolds mencionó: “Mis hijas están creciendo más rápido de lo que el tiempo y el espacio hubieran sugerido, así que quiero estar allí”.

“No nos separamos. Por ejemplo, yo grabo películas y mi esposa también y viajamos por todas partes, y simplemente vamos todos juntos. Creo que lo mejor de todo es que no pasamos mucho tiempo separados. Puedo pasar mucho tiempo con mis hijas”, mencionó.

La pareja ha demostrado llevar un buen equilibrio entre su vida pública y privada, para ejemplo su más reciente aparición en la MET Gala, donde se les vio felices, enamorados y apoyándose uno al otro en todo momento.

