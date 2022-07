Sadie Sink habla sobre su futuro en ‘Stranger Things 5′: ¿Qué pasará con Max Mayfield?

La temporada 4 de ‘Stranger Things’ provocó gran incertidumbre en espera a la última temporada que llegará en dos años.

‘Stranger Things’ se convirtió en la serie más exitosa y ambiciosa de Netflix desde su primera temporada estrenada en 2016, conforme fue avanzando el tiempo, cada una de sus temporadas envolvió más a la audiencia, que también se encariñó de inmediato con sus personajes hasta la entrega más reciente.

En la cuarta temporada, Sadie Sink, conocida por dar vida a Max Mayfield en la ficción, tuvo una mayor relevancia e incluso, hay quienes apuntan que fue su mejor participación, pues en esta ocasión estuvo más involucrada con la trama pero a la vez, es una de la más afectadas.

Spoiler Alert. Si no has visto ‘Stranger Things 4′ esto podría ser un spoiler: Al final de la cuarta temporada Max Mayfield termina con muerte cerebral, ciega y con todos los huesos rotos tras ser víctima de Vecna, lo cual ha despertado las dudas entre la audiencia de la serie sobre lo que pasará con el personaje de Sadie Sink en la quinta y última temporada.

Sadie Sink habla sobre su evolución en ‘Stranger Things’

En una entrevista que tuvo con Deadline, Sadie Sink describió su paso por ‘Stranger Things’ de la siguiente manera: “Cuando Max entró en escena por primera vez en la segunda temporada, (la pandilla) era algo de lo que deseaba desesperadamente ser parte, porque se sentía un poco perdida en esta nueva ciudad y esta nueva escuela”.

Añadió: “Ella sólo quería encontrar gente propia. Tenía que demostrar su lugar. La segunda temporada fue algo así como esta lucha para entrar allí. La vimos relajarse en la tercera temporada y vimos un lado aún más seguro de ella. Fue un poco más alegre en la tercera temporada hasta el final con la muerte de Billy, razón por la cual cayó en un espiral depresivo, que es donde la encontramos en la cuarta temporada”.

“Y luego, obviamente, en ‘Stranger Things 4′, hay mucho desarrollo de personajes. Todas las piezas realmente encajaron en el episodio nueve, para mí, solo con ese monólogo que tiene (con Lucas). Dice mucho sobre la mentalidad de Max a lo largo de la cuarta temporada”, explicó.

Sobre el discurso de Max Mayfield a Billy

Cuando Max Mayfield se sincera sobre sus sentimientos hacia su hermanastro y confiesa haber deseado su muerte en varias ocasiones es cuando atrae a Vecna: “Cuando ella se abre sobre eso, lo explica todo. Cuando la encuentras por primera vez (al comienzo de la temporada), es interesante que esté tan afligida cuando Billy fue tan horrible con ella”.

“¿Cómo podría su muerte impactarla en esta medida? Pero cuando te sumerges en ello, creo que ella simplemente estaba atormentada por la culpa y de alguna manera se sentía responsable de lo que sucedió y estaba tomando toda su ira y los problemas no resueltos que tenía con su hermano para consigo”, agregó.

¿Qué pasará con Max Mayfield en ‘Stranger Things 5′?

Aunque ya es un hecho que ‘Stranger Things 5’ llegará hasta el 2024, debido a la situación de Max Mayfield al final de la cuarta temporada, fue inevitable preguntar a Sadie Sink sobre el futuro de su personaje, a lo que comentó: “(Los hermanos Duffer) han sido muy reservados sobre la quinta temporada en general”.

“Tuvimos una conversación. Me llamaron antes de leer el noveno episodio porque en el guion literalmente dice que Max muere . Así que me llamaron de antemano y me dijeron: ‘Solo te advertimos, esto está ahí, para que no te sorprendas’. No tengo idea de lo que viene en la quinta temporada. La historia de Max está muy en el aire, porque obviamente está en coma y Eleven no puede encontrarla en el vacío. Así que, quién sabe dónde está y en qué estado se encuentra”, señaló la actriz de 20 años.

Así que tendremos que esperar dos años para conocer lo que pasará con Max Mayfield.





















