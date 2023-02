‘Fue como una intervención’: Salma Hayek no sabía que se casaría; la llevaron al juzgado

Salma Hayek Pinault aseguró que como tenía miedo al matrimonio su familia la llevó al juzgado un 14 de febrero.

Ya sabemos que Salma Hayek es una de las pocas actrices mexicanas que está triunfando en Hollywood y llevando un estilo de vida lleno de lujo y glamour junto a su esposo, el empresario François-Henri Pinault, sin embargo, poco se sabe que eso no fue algo que realmente deseaba.

De hecho, acaba de confesar que le tenía tanto pánico al matrimonio que su familia literalmente ‘la arrastró' el 14 de febrero de 2009 al juzgado para casarse como si se tratara de una intervención.

En una entrevista para la revista Glamour, la veracruzana aseguró que ‘no sabía que se casaría con Francois-Henri Pinault’ aquel día. Si bien ya tenía una historia con su entonces pareja, no estaba lista, pero terminó haciéndolo por la presión que sintió.

‘Ni siquiera sabía que me iba a casar ese día. Fue como una intervención. Creo que nunca conté esta historia. Simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio. La razón por la que fue una boda en un juzgado fue porque me arrastraron allí. Estaba nerviosa’, dijo.

La actriz de ‘Magic Mike’s Last Dance’ mencionó que además de que la llevaron al juzgado, los padres del empresario ya tenían todo preparado para celebrar un almuerzo y por eso no tuvo elección porque ya le había dicho que sí a Pinault.

‘Y luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección’, mencionó.

Aunque ahora Hayek está felizmente casada con el hombre que ama y hasta le gusta que la llamen por su nombre completo, una lección clara es que no todo lo que vemos sobre las celebridades se trata de lujo y diversión, pues ellos también pasan por etapas difíciles que no se ven en la pantalla.





