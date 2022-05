“Se arregla en familia”: Ángela y Pepe Aguilar hablan por primera vez sobre escándalo con Gussy Lau

Los cantantes fueron captados en el aeropuerto en donde hicieron declaraciones sobre la polémica en la que han estado envueltos.

Ángela y Pepe Aguilar por fin hicieron declaraciones acerca de la polémica en la que se ha visto envuelta la familia, después de que se filtraron fotos de la cantante con el compositor Gussy Lau, con quien mantiene una relación amorosa.

Tras el escándalo, la dinastía Aguilar fue a pasar unas vacaciones a París y a solo unos días de su regreso, fueron captados en el aeropuerto de Nueva York, en donde fueron cuestionados acerca de la situación que enfrentan.

En entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, Ángela mandó un mensaje a quienes siguen hablando de sus fotos.

“Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida. Estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo”, dijo.

Al ser cuestionada acerca de si creía que la publicación de las imágenes fue con el afán de humillarla, la intérprete dejó claro que no pensaba que las personas tuvieran ese objetivo.

“No, yo creo que no; creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos”, aseguró.

Además mostró respeto y amabilidad, ya que se negó a mandar un mensaje a las personas que han hablado mal de ella después de que se dio a conocer su noviazgo con Gussy. “Honestamente no, puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”, agregó.

Por su parte, Pepe dejó claro que no pasó por alto la situación y declaró que defenderá a su familia por siempre.

El cantante tampoco quiso mandar ningún mensaje a los haters, ni a la gente que ha esparcido los rumores sobre su hija.

“Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, concluyó Aguilar.

