¿Se quieren y no son novios? Ana de Armas y Keanu Reeves se lanzan piropos por ‘Ballerina’

El actor elogió el trabajo de Ana de Armas por su trabajo en el spin-off de John Wick 4 llamado Ballerina.

Ballerina, el spin-off de John Wick 4 es una de las películas más esperadas de este 2023, pues vamos a poder ver en una escena de acción a Keanu Reeves y Ana de Armas, quienes no han dudado en alabar su trabajo en diversas entrevistas y por esa razón sus fans aseguran que detrás de los cumplidos hay piropos coquetos, ¿será?

El actor, recientemente aseguró a Total Film que la actriz de origen cubano es realmente buena en lo que hace.

“Trabajar con Ana fue genial. Es muy buena en escenas de acción, realmente ama lo que hace”, dijo.

Días antes de que Reeves hablara de su compañera, la actriz lanzó otros piropos hacia el actor, también relacionados a su trabajo en la película.

“El otro día, Keanu y yo estábamos ensayando una difícil escena de acrobacias, y este hombre no hacía más que rodar y lanzarme y hacer acrobacias locas. Y yo estaba como ‘Si él no para de trabajar, yo no puedo estar quejándome’. Es realmente el mejor”, dijo.

¿De qué va Ballerina?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la cinta dirigida por Les Wiseman, cuenta la historia de una joven asesin* llamada Rooney que busca venganza contra las personas que m*taron a su familia.

Se espera que Ballerina, la cuarta película de la franquicia de acción, estrene en 2024.

