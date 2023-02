¿Llegó el fin de ‘Sex Education’? La serie pierde cada vez más elenco

La serie “Sex Education” sigue sumando actores que están abandonando el barco para ya no regresar después de su cuarta y posible quinta temporadas.

El futuro de la serie “Sex Education” peligra, ya que cada vez son más actores los que han decidido despedirse de sus personajes y de su producción tras la cuarta temporada, que está por llegar en breve a Netflix.

Las caras que ya no veremos en el futuro de ‘Sex Education”

Al menos cuatro estrellas de la serie ya confirmaron que no formarán parte de su elenco en su cuarta temporada: Simone Ashley, quien dio vida a Olivia; Tanya Reynolds, quien interpretó a Lily Iglehart; Patricia Allison, quien tuvo el papel de Ola Nyman; y Rakhee Thakrar, con el personaje de Emily Sands, de acuerdo con RadioTimes.

Además, se sabe que, hasta ahora, dos actores más se despedirán del proyecto después de esta futura temporada: Emma Mackey, con el papel de Meave; y Ncuti Gatwa, quien dio vida a Eric Effiong.

Aunque no todos han dado sus razones sobre su salida de este proyecto, uno de los más populares de Netflix en los últimos años, se sabe que al menos dos de ellos partirán caminos debido a sus agendas de trabajo: Gatwa, por ejemplo, formará parte del elenco de “Doctor Who”, al parecer como el personaje principal de su siguiente segmento; y Ashley decidió alejarse por su papel como Kate Sharma en la segunda y tercera temporadas de “Bridgerton”.

No obstante, otros de los artistas, como Reynolds y Mackey, decidieron dar declaraciones al respecto sólo para agradecer la oportunidad de formar parte de él y despedirse como se debe tanto del equipo de producción como de los fans de sus personajes.

“Es sólo la progresión natural de estos programas: cuando tienes un elenco tan grande y tantos personajes, creo que tienes que dejar ir a algunos de los más antiguos para dar paso a los más nuevos, lo cual está perfectamente bien; es la forma en que debería suceder. Amé cada minuto y amé a Lily con todo mi corazón”, comentó Reynolds a RadioTimes.

“¿Temporada 5? ¡Acabo de terminar la cuarta temporada la semana pasada! No, no creo que esté en la temporada 5. Ya me despedí de Maeve”, confirmó Mackey durante la conferencia de prensa de la entrega de premios de los BAFTA.

¿Cómo pinta el futuro para “Sex Education”?

Pese a las grandes futuras ausencias en su elenco, la producción sigue en pie con varios de sus actores principales a bordo de la siguiente temporada y, posiblemente, una temporada más (que aún no ha sido confirmada pero se ha estado especulando desde hace tiempo por los fans en internet).

Entre los artistas que sí seguiremos viendo en la serie se encuentran: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Aimee Lou Wood y la propia Mackey, aunque en su último regreso.

Además, nuevos rostros también aparecerán en el próximo segmento, entre los que destacan: Dan Levy, Thomas Molloy Thaddea Graham, Marie Reuther, Alexandra James, Anthony Lexa, Felix Mufti, Imani Yahshua y Jodie Turner-Smith, quien de hecho dijo a Radio Times fue que invitada personalmente a la producción por Gatwa.

La cuarta temporada sobre esta comedia dramática de Netflix, que sigue a Otis Milburn (Asa Butterfield) en su afán de abrir un servicio de asesoramiento sobre casos de intimidad en su escuela usando los conocimientos sobre sexualidad que adquirió de su madre, la terapeuta sexual Jean (Gillian Anderson), podría estrenarse entre finales de este año y principios del 2024.

