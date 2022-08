She-Hulk: ¿Quién es y dónde entra en la cronología de Marvel?

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose con las aventuras de la prima abogada de Hulk.

Por fin se estrena She-Hulk: Attorney at Law en Disney Plus. La nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel ha generado grandes expectativas, pues será la primera obra live action en la que se romperá la cuarta pared y traerá de vuelta a uno de los personajes más queridos por los fans: Daredevil.

Con tantas series y películas es muy probable que no sepas en qué momento de la historia ocurre esta serie, así que aquí te decimos para que no te pierdas nada de esta nueva fase del MCU.

Si has visto los adelantos de la serie, habrás notado la aparición de dos personajes clásicos del MCU, el primero es el Hechicero Supremo, Wong (Benedict Wong), que sustituyó en el puesto al Doctor Strange después del “Blip” producido por Thanos. El segundo es Abominación, el alterego de Emil Blonsky, el enemigo de la segunda película de Hulk (y primera del MCU) que será interpretado nuevamente por Tim Roth.

Si viste Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, recordarás que en el Club de la Pelea aparecen Wong y Abominación; lo que nos indica que los eventos de She-Hulk ocurren después de esta película.

Esto fue confirmado por Jessica Gao, la escritora principal y productora ejecutiva de She-Hulk: Attorney at Law. Ella declaró que todo ocurre poco tiempo después de lo que vimos en Shang-Chi. “No es años después. Es un período de tiempo relativamente corto”, dijo en una entrevista con TVLine.

Sabemos que Shang-Chi tiene lugar después de The Falcon and the Winter Soldier pero antes de Eternals, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man No Way Home y Hawkeye. Evidentemente, también ocurre mucho tiempo después de todo lo que vimos en Avengers Endgame.

Por si no lo recuerdas, en esta Fase 4 de Marvel se estrenaron Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y cerrará con Black Panther: Wakanda Forever en el cine. También fue la fase en la que se estrenaron las series de Disney Plus WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If...?, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel y I Am Groot.

Los críticos que ya vieron She-Hulk: Attorney at Law la consideran como la mejor comedia que ha tenido la Fase 4 del MCU.

