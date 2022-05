Sherlyn expresó su deseo por tener otro bebé a través de inseminación artificial

La actriz ha llamado la atención del público por su decisión de ser madre soltera.

Sherlyn González es una de las actrices mexicanas más queridas y recordadas gracias a telenovelas como ‘Clase 406′, así como por la manera en la que ha decidido asumir su maternidad.

La actriz de actualmente 36 años sorprendió a sus seguidores al convertirse en madre aún sin tener una pareja sentimental a través de inseminación artificial. Fue así que el 30 de mayo de 2020, Sherlyn dio a luz a un pequeño niño, a quien nombró André.

Después de casi dos años de haberse convertido en mamá por primera vez, recientemente Sherlyn compartió con la revista ‘People En Español’ su deseo por darle un hermanito a su primogénito.

“Ser mamá es totalmente lo mío y me encantaría que André pudiera tener un hermano o una hermana para crecer con él”, compartió.

Aunque no es algo confirmado, la actriz que actualmente forma parte del programa de caracterización ‘Tú cara me suena’ de Univisión en el que hace poco se convirtió en Camilo, comentó: “Mi plan es tener otro bebé pronto. (Lo platiqué) con mi mamá. Los niños tienen que ser más planeados”.

Sin descartar la idea, señaló: “Se me antoja muchísimo esto... Ya habrá tiempo para la parte del amor”, pues puntualizó que a pesar de que aún no tiene una pareja sentimental eso no es impedimento para pensar en volver a procrear.

¿Sherlyn quiere volver a ser mamá?

“Los pretendientes están ahí siempre, esos siempre tienen la puerta abierta. De ahí a que los deje pasar es otra cosa, estoy enfocada a mi hijo...Claro que se siente bonito escuchar palabras bonitas”, compartió en la misma entrevista.

Asimismo, compartió que en este momento se siente plena y feliz con lo que es: “Estoy en un momento de mucho enamoramiento de la mujer que soy y de la familia que tengo y me siento en una etapa muy buena de mi vida”.

Desde que anunció su embarazo hasta la manera en la que ha decidido educar a su hijo, Sherlyn ha sido objeto de críticas de todo tipo, sin embargo, la actriz ha aprendido a ignorarlas y enfocarse en que su hijo André sea un niño feliz y amado.

