‘Si cometo un error no importa’: Canelo Álvarez revela cómo aprendió a hablar inglés sin ir a clases

El boxeador mexicano compartió en una entrevista cómo ha logrado entablar conversaciones en inglés sin haberlo estudiado a la perfección.

A lo largo de su carrera como boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha demostrado que para él no existen límites, pues con esfuerzo y dedicación ha logrado cada uno de sus sueños como pugilista y empresario.

Pero además de prepararse arduamente para ser campeón en el ring, Canelo también ha luchado por mejorar en otros aspectos personales como hablar inglés ya sea para viajar, socializar o incluso para ofrecer entrevistas en ese idioma y darse a conocer internacionalmente.

Recientemente, en una entrevista para ESPN, Ricardo Celis lo felicitó por atreverse a hablar inglés, ya que la mayoría de los boxeadores mexicanos no lo intentan por miedo.

“Son pocos los boxeadores hispanos que se aventuran hacer sus entrevistas en inglés. Para el @Canelo es “No problem” escuchen como es que lo hace”, escribió Celis en su cuenta de Twitter.

En la entrevista, el boxeador tapatío confesó que aunque lo trató de estudiar de manera formal durante un mes, nunca se le dio y por lo tanto descartó el estudio, sin embargo, no ha quitado el dedo del renglón, por lo que siempre lo practica con sus amigos de golf aunque se equivoque.

“Nunca se me ha dado, la verdad es que siempre practico con mis amigos del golf, cuando estoy jugando con ellos practico ahí y hablo mucho inglés. Digo, si cometo un error o no pues no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, dijo.

Canelo reveló que ahora que está practicando más inglés con sus amigos, éstos le han dicho que lo hace muy bien, ya que puede mantener una conversación.

“Hacerlo pues me hace tener más confianza”, afirmó.

El boxeador se encuentra realizando entrevistas para diversos medios con el fin de promocionar su próxima pelea en la que enfrentará al ruso Dmitry Bivol en Las Vegas, Nevada, el próximo 7 de mayo.

