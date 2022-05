“Sólo expongo mi verdad”: Nodal defiende conversación filtrada con Belinda (y no, eso no lo justifica)

El cantante explicó las razones que lo llevaron a publicar la conversación que tuvo con Belinda.

Christian Nodal y Belinda vuelven a estar en polémica, debido a que siguen saliendo más detalles de su separación. Ahora fue el cantante quien compartió una conversación que tuvo con su exnovia, en la que se puede leer que ella le pide dinero para arreglarse los dientes, además de reclamarle que “le arruinó la vida”.

La captura de pantalla que el intérprete de “No te contaron mal” publicó en su propia cuenta de Twitter, se volvió viral y a los pocos minutos miles de personas, incluidos los fans de Belinda, comenzaron a mandar mensajes de desaprobación hacia el cantante, esto debido a que calificaron la acción como machista e inadecuada.

Ante la ola de comentarios en su contra, Nodal no tuvo más remedio que dar declaraciones al respecto, y contrario a lo que todos esperaban, en lugar de ofrecer disculpas por exponer la privacidad de la cantante a través de conversaciones que tuvieron durante su noviazgo, el músico se defendió con esta explicación.

Según Nodal, decidió publicar los mensajes ya que quería aclarar la situación y que esto fue una manera de “encontrar paz” en el proceso de duelo que está viviendo ante la ruptura.

“Por gente que me rodeaba y no supe ver maldad. Di mi confianza y expuse mi situación y sentimientos. Yo nunca pedí nada a nadie. No hago esto para que se vayan detrás de nadie. Quiero paz, limpiar mi nombre. Para eso tengo que pasar turbulencia”, escribió en una de sus respuestas.

Nodal también dijo que hizo esto por “justicia” y que lo único que busca es sanar para poder avanzar con su vida personal.

“Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, agregó.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

























