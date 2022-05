“Solo quiero que Johnny me deje en paz”: Amber Heard habla en la recta final del juicio contra Depp

La actriz volvió a subir al estrado para ofrecer sus últimas declaraciones ante la demanda contra Johnny Depp.

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard está llegando a la recta final, por lo que ambos están ofreciendo sus últimas declaraciones para que los jueces que han llevado el caso de la corte en Fairfax, Virginia, den el veredicto final el lunes 30 de mayo si todo sale en tiempo y forma.

En la penúltima confrontación entre la actriz de ‘Aquaman’ y el actor de ‘Piratas del Caribe’ este jueves 26 de mayo, Heard volvió a subir al estrado para mencionar el efecto que ha causado en ella todo el proceso del juicio hasta ahora, ya que cabe señalar que la tendencia positiva que existe hacia el actor es muy fuerte y ella ha recibido muchos ataques hacia su persona.

“Soy acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso por el mero hecho de entrar en este tribunal, de estar sentada aquí delante del mundo, de que se utilicen las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido, para humillarme...”, dijo.

Amber Heard declaró que recibe amenazas todos los días, las cuáles incluso incluyen a su pequeña hija.

Heard, reveló que alguna vez Johhny Depp le dijo que si alguna vez lo dejaba la haría pensar en él todos los días que viviera. Cuando testificó esto, los abogados de Depp le preguntaron a qué se refería y ella contestó: “En el acoso, en la humillación, en la campaña contra mí que se hace eco cada día en las redes sociales y ahora ante las cámaras de esta sala. Cada día tengo que revivir el trauma, me tiemblan las manos, me despierto gritando”, dijo.

Amber Heard mencionó que ha sido muy doloroso todo el proceso y señaló que es humillante para cualquier ser humano.

“No estoy sentada en esta sala riendo, sonriendo, haciendo chistes sarcásticos, no lo hago. Esto es horrible, es doloroso, y esto es humillante para cualquier ser humano. Tal vez es fácil olvidar que soy un ser humano”, dijo.

La actriz sostuvo en su testimonio que no le desearía eso ni a su peor enemigo, ya que tanto su carrera está siendo fuertemente afectada como su vida personal. También afirmó que lo único que quiere es que el actor la deje en paz.

“Aunque no le desearía esta situación a mi peor enemigo, sí le doy voz a alguien que no la tiene, pero tal y como estoy hoy aquí no puedo tener una carrera, ni siquiera puedo hacer que la gente se relacione conmigo. Solo quiero que Johnny me deje en paz. Llevo años diciéndolo”, dijo.

Dentro de sus declaraciones finales en el penúltimo día del juicio, Amber Heard señaló que Johnny Depp le ha “quitado su voz” y que sabe perfectamente cuanta gente apoya al actor, pero que no ha mentido en nada de lo que ha dicho a lo largo del juicio.

“Proteger el secreto durante tanto tiempo me ha quitado bastante voz. Johnny me ha quitado bastante voz y tengo derecho a contar mi historia. Espero recuperar mi voz”, finalizó.

