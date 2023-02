Spider-Man Noir tendrá su serie live action, y esto es lo que sabemos

Amazon Prime Video y Sony Pictures preparan una serie live action de Spider-Man Noir, y aquí te contamos los detalles que sabemos al respecto hasta ahora.

El universo de Spider-Man en cine y televisión se sigue agrandando, ya que esta vez se anunció que Amazon Prime está trabajando una nueva serie live action inspirada en una de las versiones más queridas (y no tan exploradas) del personaje, de acuerdo con Variety.

Se trata del Spider-Man Noir, este héroe de edad avanzada que vive en una Nueva York de blanco y negro, instaurada en los años 30, y que debe combatir el crimen que asecha a la ciudad en una época en la que la tecnología no está tan avanzada.

¿Qué se sabe sobre la serie de Spider-Man Noir?

Fuentes del medio aseguran que la producción no estará realmente ligada a lo que ya conocemos del héroe arácnido en cine y televisión hasta nuestros días (es decir: ni al Universo Cinematográfico de Marvel ni a otras producciones hechas por Sony sobre el personaje).

Y eso es porque su historia estará desarrollada en su propio universo, con un personaje protagonista que no será Peter Parker, el joven que casi siempre es el alias del héroe; no obstante, no está claro si otros personajes ya conocidos y que han llevado el mismo manto, como Miles Morales o Gwen Stacey, podrían ser los elegidos para este nuevo trabajo.

Esta alianza entre Sony Pictures, el estudio que posee los derechos de Spider-Man y de los personajes más allegados a él, y Amazon Prime Video no es inusual, ya que anteriormente se dio a conocer que la plataforma de streaming también estaba preparando otro programa titulado “Silk: Spider Society”, con Angela Kang como showrunner.

Al parecer, Sony es dueño de alrededor de 900 personajes asociados con el mundo de Spider-Man, así que no causaría sorpresa si alguno de los otros héroes o villanos cercanos a él aparecieran en ésta y en futuras producciones que ya se sabe que la compañía está armando.

Este proyecto de Spider-Man Noir tendrá como escritor principal y productor ejecutivo al creativo Oren Uziel, quien contó con el apoyo de Phil Lord y Christopher Miller, productores de la cinta animada “Spider-Man: Un Nuevo Universo”, y de Amy Pascal, ex jefa de Sony, para desarrollar la idea principal del concepto.

¿Quién es Spider-Man Noir?

Fue en 2009 cuando comenzaron a publicarse los cómics principales del personaje, como parte del universo Marvel Noir, y en los cuales se narró que esta versión del héroe vivía en Nueva York en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos.

Al igual que el superhéroe original, fue mordido por una araña especial, aunque ésta estuvo escondida dentro de un artefacto que, al parecer, él robó. Con ese acto, el nuevo héroe consiguió visiones de un Dios araña que es quien decidió otorgarle sus superpoderes arácnidos.

Una de sus apariciones más importantes fuera de las historietas se dio en la serie animada “Ultimate Spider-Man”, con el actor Milo Ventimiglia dándole voz, aunque la mayoría de los fans recientes del universo Marvel quizás lo recuerden por su aparición en “Spider-Man: Un Nuevo Universo”, en donde Nicolas Cage le dio voz.

La futura serie de Amazon Prime será la primera vez en que el personaje cobre vida en carne y hueso, y puede que en el futuro forme parte de otro proyecto de Sony en su deseo de expandir el universo de Spider-Man en cine y televisión.

El universo arácnido de Sony Pictures

Aunque actualmente trabaja codo a codo con Marvel Studios por la inclusión de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, Sony ya develó su intención de expandir el mundo del héroe en otros proyectos que se alejarán un tanto del MCU (como se le llama al evento de cine y televisión por sus siglas en inglés) para formar algo nuevo.

Por ello, comenzó realizando películas como “Venom”, “Venom: Carnage Liberado” y “Morbius”, en las que aparecen algunos de los villanos más populares de Spider-Man aunque con un toque más heróico que como los han presentado en los comics.

Todo esto se dio por el deseo de Sony de reiniciar la franquicia del héroe después de haber realizado las películas “El Sorprendente Hombre-Araña” y “El Sorprendente Hombre-Araña 2: La Amenaza de Electro”, con el actor Andrew Garfield en el papel de Peter Parker.

Con la inclusión del personaje en el MCU bajo el manto del actor Tom Holland, Sony vio una oportunidad para expandir el mundo del héroe a su antojo, y de conectar algunos de sus episodios con todo lo que Disney y Marvel Studios han estado generando.

Actualmente, en sus planes de expansión se encuentran la secuela del filme animado “Un Nuevo Universo”, que se estrenará en junio de este año bajo el título “Spider-Man: A Través del Spider-Verse”.

También está produciendo una tercera entrega de Venom, y las versiones cinematográficas de otros dos personajes populares en el mundo del héroe: Kraven the Hunter, que tendrá a Aaron Taylor-Johnson en el papel principal; y Madame Web, con la actriz Dakota Johnson en el protagónico.

¿Qué opinas de todos los planes de Sony Pictures para el universo de Spider-Man y su futura serie live action de Spider-Man Noir? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

