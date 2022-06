Stranger Things 4: Joseph Quinn (Eddie) advierte que el final será “una carnicería”

El actor que interpreta a Eddie Munson reveló algunos detalles sobre el volumen 2.

El volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger things se ha colocado como lo más visto en la historia de Netflix, por eso no es de extrañar que la continuación que se estrena el próximo primero de julio ya esté generando expectativa entre los fans de la serie.

Ahora, Joseph Quinn, quien interpreta a Eddie Munson y se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la nueva entrega, reveló detalles del final de temporada que sin duda generan nervios entre los seguidores.

En una entrevista con The Guardian, Quinn aseguró que el final de Stranger Things 4 es una “carnicería” absoluta.

“La cuestión es que tienen a mi familia atada en algún lugar y si estropeo algo, nunca los volveré a ver”, dijo el actor cuando se le preguntó sobre los spoilers finales.

“No, puedo decir que hay una escena de guitarra y que la escala y la ambición son asombrosas. Todas las semillas que se han plantado dan fruto y es solo una carnicería. Sabes que el final dura dos horas y media, ¿verdad? Terminar con este monstruo, el episodio de largometraje es tan audaz”, señaló.

Respecto a los cuestionamientos de si regresará con su papel de Eddie para la quinta temporada del show, el actor aseguró que espera que los productores lo vuelvan a tomar en cuenta.

“Estaré furioso si no me traen de vuelta. Me encantaría, si me aceptan”, confesó.

Hay que recordar que Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, ya revelaron algunos adelantos sobre el final que tiene a todos en expectativa.

“Hay un fragmento de una hora en el episodio final que simplemente no se detiene”, agregó Ross. “Es lo más complicado que hemos intentado hacer. Es todo tensión y temor”, reveló Ross a la revista Empire, previo al estreno de la cuarta temporada.

















