Stranger Things 4: La Casa Creel existe en la vida real, pero no es buena idea visitarla

Una de las casa embrujadas más icónicas de la televisión es un lugar real en Georgia y así se ve en Google Maps.

El final de Stranger Things 4 llegó y, además de ver un épico solo de “Master of Puppets” en el Upside Down y el regreso del éxito de Kate Bush “Running Up That Hill”, presenciamos un regreso a la que ya es una de las casas más icónicas en la historia del horror: la Casa Creel. Esa casa vio nacer a uno de los villanos más importantes de la serie y, en la vida real, es una casa “normal”.

En esta cuarta temporada la serie introdujo una casa embrujada que recuerda a la mansión de ‘It’ en donde vive Pennywise. También tiene vibras de ‘Psicosis’ y la casa de Norman Bates, con su aspecto victoriano y su ubicación ligeramente elevada sobre colinas de césped. La producción de Stranger Things estaba buscando algo así: una casa con arquitectura vertical y un gigantesco ático en el tercer piso (si ya viste la serie completa, y queremos creer que sí, entonces sabes por qué era tan importante ese lugar en específico). Chris Trujillo, encargado del diseño de producción, se acercó a los dueños de la casa para que esta fuera parte de Stranger Things 4.

La “Creel House” está en Rome, Georgia, aproximadamente a una hora y media de Atlanta. Solía ser un bed and breakfast y, de acuerdo con la página de venta de propiedades Zillow, se vendió en 2019 a un precio de 350 mil dólares (más de siete millones de pesos mexicanos). Se le conoce como Claremont House y fue construida en 1882 por Hamilton Yancey. Tiene seis recámaras, ocho chimeneas y un ático.

Aunque existe en la vida real, no es una locación que los fans de Stranger Things puedan visitar. La casa tiene dueños, por lo que no es buena idea ir a asomarse ni tomarse fotos ahí. Sin embargo, puedes “visitarla” en Google Maps, donde se observa en toda su victoriana gloria:

Además de una casa embrujada, éxitos ochenteros que volvieron del pasado y uno de los personajes favoritos del mundo, Eddie Munson, la cuarta temporada de Stranger Things trajo el inicio del final de la serie. Los hermanos Duffer han dicho que la quinta temporada será el final definitivo.

