Stranger Things 4: Netflix da un vistazo a lo que pasará en el Volumen 2 en el nuevo tráiler oficial

Estamos a nada del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Netflix muestra en un nuevo tráiler un poco de lo que nos espera.

Parece que fue ayer cuando, después de años de espera, llegó por fin la cuarta temporada de Stranger Things en su primera parte. Falta muy poco para que la segunda, el Volumen 2, llegue a Netflix en toda su gloria: como ya adelantaron los hermanos Duffer, esta es la penúltima temporada de la serie ochentera y el inicio del final. ¿Qué pasará con los personajes que conocemos desde que eran niñas y niños, ahora que se enfrentan a Vecna? ¿Presenciaremos el regreso de aquellos que sucumbieron en el lado oscuro? ¿Veremos más de Eddie, Argyle y Peter Ballard junto a Eleven, Mike, Will, Lucas y Max? ¿Nancy tiene otra vez un crush con Steve o se quedará con Jonathan?

Si aún no has visto el Volumen 1 de Stranger Things 4 completo, te recomiendo que lo hagas antes de ver las siguientes imágenes, pues es mucha información importante en poco más de dos minutos. Después del éxito de “Running Up that Hill”, la canción de Kate Bush que volvió a las listas de popularidad por ser la más importante del soundtrack, Netflix recupera este tema en el tráiler:

Ahora sabemos que en el Volumen 2 habrá una especie de road trip en casa rodante, Eddie tocará su amada guitarra (o una versión de la misma en el otro lado), los horrores no se terminarán para Hopper a pesar de su escape de los rusos y Nancy llegará, de alguna manera, al laboratorio de Hawkins donde inició todo. La segunda parte se estrena el próximo 1 de julio.

