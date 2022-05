Stranger Things 4: ¿Will está enamorado de Mike? Los fans hablan sobre esta posibilidad

Los seguidores de la serie han comenzado a especular sobre la sexualidad de Will.

Desde la primera temporada de Stranger Things vimos que la amistad entre Will y Mike era muy fuerte. Incluso con la llegada de Eleven al grupo, los amigos tuvieron algunos problemas debido a que la atención de Mike se enfocó en su crush.

Ahora con el estreno del volumen 1 de la temporada 4, que ya se ha posicionado como lo más visto de Netflix, los fans de la serie comenzaron a difundir teorías acerca de algunas situaciones que se presentaron en los nuevos capítulos.

¡Alerta de spoiler! Si aún no has visto la serie, no sigas leyendo.

En los nuevos capítulos Joyce (Winona Ryder) se ha mudado a California junto a sus hijos Jonathan (Charlie Heaton) y Will, acompañados de Eleven. Esta última, ya no tiene poderes, y debe lidiar con el bullying que sufre en la escuela a la que asiste.

También pudimos ver que Eleven y Mike mantienen buena comunicación a pesar de la distancia, pero que la situación con Will es distinta, ya que casi no hablan.

El joven se muestra distante por haberse distanciado de él, y es justo esta situación la que ha despertado las teorías sobre la sexualidad de Will.

En TikTok, una creadora de contenido llamada Mariana Alexandra publicó un video en el que desarrolla la teoría de que Will está enamorado de Mike, y a la vez éste ya no ama a Eleven.

Según la usuaria, la primera señal se ve cuando Will prepara una pintura como regalo para su mejor amigo y cuando se vuelven a reunir, éste lo recibe con un rechazo al abrazarse, por lo que decide no dársela.

Por otra parte, Mike decide darle unas flores a Eleven, pero en la tarjeta no le puso que la amaba, acción que genera una pelea entre ambos, ya que ella le asegura que ya no la ama, a lo que él responde que sí le importa pero sigue sin mencionarle la frase “Te amo”.

Cabe destacar que en la tercera temporada, pudimos ver como Will le reclamaba a Mike sobre el interés que tenía por Eleven.

“Lo estás destruyendo todo, ¿y para qué?, ¿Para que puedas intercambiar saliva con una niña estúpida?”. A lo que Mike le respondió: “No es estúpida. No es mi culpa que a ti no te gusten las chicas”.

Ahora falta ver cómo se desarrolla el volumen 2 de esta serie, para averiguar si las teorías son ciertas.

