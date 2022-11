Stranger Things en el Edomex: Decoran casa del Upside Down para Halloween

Una familia mexiquense puso todo su talento para que la decoración de su casa fuera un homenaje a la cuarta temporada de Stranger Things.

Stranger Things es una serie sobre los años ochenta, pero triunfó como nunca en 2022. En esta época vivimos una gran nostalgia por la música (como “Master of Puppets” o “Running Up That Hill”), las consolas ochenteras y las películas de terror. Incluso si todavía no habíamos nacido, todos sentimos que extrañamos esa década. Y en México, sobre todo, nos tomamos las cosas muy en serio cuando se trata de terror ochentero. Para prueba está una casa de Naucalpan, donde una familia decoró su hogar con una temática inspirada, sobre todo, en la cuarta temporada de la serie.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La casa mexiquense tiene un Vecna que parece de tamaño real, con todo y esa especie de tentáculos que lo mantienen “flotando” en el abismo de terror. También está ese momento icónico en el que Max se eleva por los aires a punto de ser capturada por el monstruo, pero Kate Bush la regresa de vuelta a una mejor realidad.

Otra pared de la fachada de la casa muestra el que podría ser el elemento más característico de Stranger Things en sus cuatro temporadas: la serie de luces navideñas y el abecedario con los que Joyce logra contactar a Will en el Upside Down. También hay un Demogorgon flotante, un reloj de péndulo que marcó cada episodio de horror en Stranger Things 4 y una ventana de vitral como la que está a la entrada de la misteriosa Casa Creel (la real está en Rome, Georgia, pero al parecer es una residencia privada y a los dueños no les fascina recibir visitas).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Quizá no mucha gente ha pasado por esa casa de Naucalpan para admirar su decoración de Halloween, pero las imágenes ya le dieron la vuelta al Internet. Esta, por supuesto, no es la única casa de Stranger Things. Hace poco también les contamos de una casa de Estados Unidos hecha por dos expertos en props que pusieron todo su talento en una casa temática.

Podría interesarte