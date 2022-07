Stranger Things: Noah Schnapp confirma que Will es gay

El actor que interpreta a Will Byers confirmó lo que ya se especulaba en Stranger Things 4. Además, sí, Will ama a Mike.

En la cuarta temporada de Stranger Things vimos de todo: un nuevo villano llamado Vecna, al que se le vence con “Running Up That Hill” o cualquier canción que ames, nuevos personajes como Eddie Munson y Argyle y el resurgimiento de “Master of Puppets” de Metallica. De forma paralela a los trepidantes acontecimientos de Stranger Things 4, dimos también un vistazo a la vida emocional de Will Byers. Muchos especularon que Will es gay a partir de ciertos detalles que notamos en esta y anteriores temporadas. Ahora, sin embargo, podemos decir que es oficial: Noah Schnapp dice que su personaje, efectivamente, es gay y está enamorado de Mike.

Cuando se le preguntó a Schnapp sobre los sentimientos Will hacia Mike, antes del estreno del Volumen 2 de la cuarta temporada, el actor respondió que la orientación sexual del personaje estaba sujeta “a la interpretación del público”. Sin embargo, ahora que la segunda parte se estrenó y nos dejó un cliff hanger como preámbulo para el final de la serie, Schnapp aclaró las cosas. Así lo dijo en entrevista con Variety:

“Siempre estuvo ahí, pero realmente nunca lo supimos. ¿Quizá era él creciendo más lentamente que sus amigos? Ahora que es mayor lo volvieron algo muy real y muy obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike. Pero antes de eso fue un arco muy lento. Creo que es hizo de forma muy bella, porque es tan fácil volver a un personaje gay de la nada”.

El actor dice que la orientación sexual de Will no fue algo que a los guionistas se les ocurrió de repente, sino que existieron algunas pistas desde la primera temporada de la serie de Netflix. Y aunque muchos fans creyeron que solamente era el hecho de que él estaba creciendo más “lentamente” que su grupo de amigos, ahora sabemos las razones:

“Es bastante claro en esta temporada que Will siente algo por Mike. Lo han insinuado intencionalmente durante las últimas temporadas. Incluso en la primera temporada dieron algunas pistas y lentamente desarrollaron esa historia. Creo que para la cuarta temporada solo fui yo, interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo pero no sabe si será aceptado o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novias y todos encajan en grupos diferentes. Will nunca ha encontrado ningún lugar en el que encaje. Creo que es por eso que mucha gente me dice que adoran a Will y se identifican con él, pues es un personaje muy real”.





