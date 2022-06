“Te amo”: Brad Pitt le confiesa sus sentimientos a Gwyneth Paltrow a 25 años de su ruptura

“Donde hubo fuego, cenizas quedan”.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt formaron una de las parejas más famosas y queridas de los años 90, sin embargo, a pesar de estar comprometidos, decidieron terminar con su relación para dar lugar a una buena amistad que prevale después de 25 años.

Al menos, así lo confesaron durante una reciente entrevista que Brad Pitt dio a Gwyneth Paltrow en la que se reunieron para hablar originalmente de la recién lanzada marca de ropa del actor, la cual fue publicada en la plataforma de actriz, Goop.

Durante la conversación fue inevitable que Brad Pitt y Gwyneth Paltrow recordaran la relación que mantuvieron en los años 90 y que marcaría la vida sentimental de ambos por siempre.

Gwyneth Paltrow comenzó hablando del gran vinculo que existió entre su difunto padre, Bruce Paltrow, y el actor de películas como ‘Babel’, pues de acuerdo a ellos, fue tan especial que el desaparecido director de televisión, llegó a considerarlo como un hijo.

Al tanto, la actriz comentó: “Está bien, ya que es casi el Día del Padre, voy a preguntarte sobre Bruce. Nunca olvidaré que cuando estábamos comprometidos, él (Bruce Paltrow) vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘Sabes, nunca me di cuenta de lo que quieren decir cuando dicen que estás ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas, aunque lamentablemente no nos casamos?”.

A lo que Brad Pitt respondió que el director de televisión: “Realmente fomentó su voz, su independencia. Él abrió el camino para que ustedes sean quienes son. Y creo que eso es muy importante para la crianza de los hijos, ¿sabes? Para que los niños sean libres de descubrir quiénes son, lo que aman y lo que no. Ustedes fueron tan libres en sus conversaciones. E ingeniosas. E inteligentes. Y divertidas, maldita sea”.

Y agregó: “Él podía ser duro si tuviera que serlo, pero sería raro, solo si alguien estaba fuera de lugar y vendría con... no un tirón de orejas, sino una pequeña gota de sabiduría, y él te dejaría elegir. Ese parecía ser su camino. Solo ofrecerte esta sabiduría y dejar que lo descubras. Y sabiendo tener esa fe en su hijo, llegarán allí cuando lleguen allí”.

¿Cómo es la relación actual de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow?

Luego, los actores recordaron cuando rompieron con su compromiso, a lo que Brad Pitt bromeó con un: “Todo salió bien, ¿no?” para que después Gwyneth Paltrow afirmara que sabía que se iba a casar un Brad.

Ella respondió: “Sí. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me tomó 20 años”, pues después de divorciarse oficialmente de Chris Martin en 2016, decidió darse una nueva oportunidad, dos años más tarde con el director y guionista de televisión, Brad Falchuk.

Durante la entrevista, los actores no dudaron en demostrar el afecto que aún se tienen, incluso Brad Pitt mencionó: “Es maravilloso tenerte como amiga ahora. Y te amo”, a lo que ella correspondió.

La relación de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt se conocieron en 1994 durante las filmaciones de la película ‘Se7en’ de David Fincher, en la que dieron vida al matrimonio joven entre David y Tracy.

Los actores se convirtieron en una de las parejas más famosas y queridas de los años 90, incluso, Brad Pitt durante su discurso de aceptación del ‘Globo de Oro’ de 1996, llamó a Gwyneth Paltrow “su ángel”.

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt



O relacionamento deles durou 4 anos e os dois até mesmos chegaram a noivar além de protagonizaram um momento iconico onde combinaram o corte de cabelo e pareciam gêmeos na premiere de “the devil’s own”. pic.twitter.com/cIaP7uRXJV — eva || the boys s3 spoiler (@tomcruisre) June 11, 2022

En ese mismo año, Brad Pitt le propuso matrimonio a Gwyneth Paltrow, sin embargo meses después decidieron poner fin a su relación. En el 2000, el actor se casó con Jennifer Aniston, de quien se divorció en 2005 para posteriormente comenzar una relación con Angelina Jolie. La relación de Brad Pitt y Angelina Jolie duró por varios años, hasta que se casaron oficialmente en 2014 y divorciaron en 2019.

Por su parte, Gwyneth Paltrow se casó con Chris Martin en 2003 y se divorció en 2016. Actualmente está casada con Brad Falchuk, su “Brad correcto”. Después de 25 años, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt demostraron que es posible tener una tiernas y verdadera amistad con tu ex.

