‘Teníamos planes de casarnos’: Osvaldo Ríos revela por qué rompió con Shakira (y la dejó ir)

Poco se sabe que el actor puertorriqueño mantuvo una relación con Shakira, a quien terminó por una poderosa razón de la que no se arrepiente.

Luego de que Shakira y Piqué se convirtieran en tendencia en redes sociales tras los rumores de su ruptura por una supuesta infidelidad del futbolista, finalmente la pareja confirmó su separación en un breve comunicado en el que solicitaron privacidad por el bienestar de sus hijos.

Tras la noticia, los fans de la cantante colombiana han estado haciendo un recuento de las exparejas que le han roto el corazón y quienes han sido su inspiración para escribir sus mejores canciones, pero un ex del que poco se sabe y últimamente está causando mucha curiosidad es el actor Osvaldo Ríos, quien le llevaba casi 17 años de diferencia y terminó con Shakira pese a que ya tenían planes de boda.

El participante de ‘La Casa de los Famosos 2′, reveló durante el reality show de Telemundo las razones por las que dejó a la cantante colombiana, quien en ese entonces se encontraba en pleno éxito de su carrera.

En un clip compartido en YouTube, se ve a los participantes hablando en la cocina cuando de pronto alguien le preguntó a Ríos por qué terminó con Shakira. Osvaldo Ríos respondió inmediatamente que él ‘era un hombre de 36 años consumado en su carrera y ella todavía tenía un mundo por vivir’.

Ante la respuesta, Niurka dijo a sus compañeros que no le crean porque Ríos es un ‘pica flor’. Luego del comentario de la bailarina y vedette, Osvaldo Ríos aseguró que no era eso, pues su relación con Shakira en ese entonces fue tan formal que ya conocía a su familia e incluso tenían planes de casarse.

“Te lo juro, teníamos planes hasta de casarnos y todo, habíamos visto casa y todo... Yo le dije no, no, no, tenía que volar”, dijo.

El puertorriqueño añadió que la decisión fue lo mejor que le pudo haber pasado a Shakira, ya que aunque llevaban casi un año juntos ella apenas iba a ‘volar’ en su carrera, pues tenía 20 años y él 36.

“No seguir conmigo es lo mejor que le pasó. Estuvimos casi un año juntos. Yo fui el primero, antes que De La Rúa”, dijo.

