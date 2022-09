“Jamás decimos que no y luego ya vemos qué onda”: Tenoch Huerta mintió para obtener papel de Marvel

En una reciente entrevista, el actor que participará en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ habló sobre su primer acercamiento con Marvel.

Luego de que se diera a conocer que Tenoch Huerta y Mabel Cadena participarán en la nueva película de Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever’, con los personajes de Namor y Namora, los fans mostraron su emoción por poder ver a dos talentos mexicanos en el multiverso. Y es que el actor también ofreció un discurso inspirador durante su participación Comic-Con hacia los niños y niñas en situaciones vulnerables sobre salir adelante y luchar por sus sueños como él lo hizo.

Pero así como poco a poco la inclusión cada vez se ve más, llegar a eso no es nada fácil, sobre todo si se trata de grandes producciones como esta. Por ello, Huerta no ha dudado en contar todas las anécdotas que ha vivido durante su carrera, incluso las que son divertidas y un tanto bochornosas, como la que recientemente reveló durante una entrevista para Life and Style.

De acuerdo con el actor, mientras se encontraba en pláticas para obtener el importante papel, tuvo que recurrir a una que otra mentira piadosa para cerrar el trato con Marvel.

Tenoch Huerta contó que Ryan Coogler lo llamó para ofrecerle el papel de Namor y le dio algunas pistas sobre la historia de la película, pero aunque él no entendió nada en ese momento, simplemente dijo sí a todo.

“Yo estaba en Nueva Orleans rodando una película y de repente mi equipo en Estados Unidos me avisa que Ryan Coogler quería hablar conmigo, pero no sabíamos el motivo. Ya en la llamada, empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia, lo que iba a ocurrir con Wakanda... Pero de repente, en medio de la conversación, el Zoom se quedó bloqueado y cuando regresé me dijo: “Entonces, ¿cómo lo ves?”. Le contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido. Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo el nuevo personaje de Marvel!, mencionó.

Después de ello, una segunda mentira piadosa salió a relucir, pues le preguntaron si sabía nadar y él simplemente bromeó al respecto para desviar un simple “no”.

“Ah, también me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers. Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué onda”.









