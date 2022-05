Termina el rodaje de bioserie de Miguel Bosé y revelan a los actores que lo interpretarán

Muy pronto llega la serie basada en la vida del “amante bandido” a Paramount Plus.

Miguel Bosé es uno de los artistas que se suman a aquellos que tienen toda una bioserie en su honor. Y es que su vida está llena de claroscuros que no sabemos si entrarían en una sola temporada: desde su infancia como hijo de un torero en medio de un ambiente cultural y bohemio, entre amistades de sus padres como Ernest Hemingway y Pablo Picasso, pasando por su educación en las artes escénicas y su extensa carrera musical, hasta sus controversiales opiniones en medio de la pandemia.

Ahora sabemos que la serie basada en la vida de Miguel Bosé está prácticamente lista: así lo dio a conocer Paramount, que muy pronto tendrán esta historia en Paramount Plus. De acuerdo con Variety, la producción titulada ‘Bosé' ya terminó su rodaje, constará de seis partes y se reveló parte del elenco. Producida por VIS, una división de Paramount, en colaboración con Shine Iberia, Elefantec Global y Legacy Rock, la serie no tiene una fecha de estreno concreta, pero Paramount Plus asegura que estará disponible en la plataforma de streaming durante los próximos meses.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aquí puedes ver un adelanto exclusivo:

Y, ¿quiénes conforman el reparto? Iván Sánchez y José Pastor darán vida a Miguel Bosé en distintas edades y etapas de su vida. Por otra parte están Nacho Fresneda, quien será el padre de Bosé, Luis Miguel Dominguín, y Valeria Solarino en el papel de Lucía Bosé. El resto del elenco está conformado por Alicia Borrachero, Ana Torrent, Hugo Fuertes, Mariela Garriga, Miguel Ángel Muñoz, Ana Jara, Débora Izaguirre, Gabriel Guevara, Raquel Salamanca y Oscar Higares.









Podría interesarte