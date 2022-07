Thalía salva a ratón que cayó a su piscina y le hacen una cumbia por su épica reacción

Con todo y miedo, la cantante mexicana dio a sus fans en TikTok una lección de solidaridad hacia cualquier otro ser vivo.

Thalía, además de ganarse el cariño del público gracias a su voz y a sus icónicas telenovelas mexicanas de los años noventa, también se ha convertido en toda una estrella de TikTok debido a su desenfadada, positiva y natural forma de ser que siempre logra sacar una sonrisa a sus seguidores.

Un claro ejemplo fue el épico video en el que dijo la frase “¿Me oyen?, ¿me escuchan?, ¿me sienten?”, pero otro que recientemente fue tendencia en redes sociales y que también se está convirtiendo en el favorito de sus fans, es donde la cantante mostró el momento cuando le salvó la vida a un ratoncito que cayó a la piscina de su casa.

En el video viral que subió a su cuenta de TikTok, la artista narró que vio a lejos algo nadando en su alberca cuando de pronto se dio cuenta que era un ratón.

“Uy, ¿qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando ahí, no,no, no, no, no, por favor”, dijo.

Thalía mencionó que el ratón posiblemente se trababa de uno de campo, pero de cualquier manera llevó una servilleta para que solito se salga, ya que no quería que le saltara.

Una vez que el roedor se salvó subiendo a la enorme y resistente servilleta, la reacción de la cantante fue épica, ya que pese a asustarse mucho, no dudó en mostrar ese acto de solidaridad hacia el ser vivo.

“¿Estás bien, precioso? ok, hermosura, bye. Pobrecito ser, ok, ¡salte ya!”, dijo.

La cumbia de Thalía

Una vez que el video circuló por redes sociales y se hizo viral por el acto heroico con tintes cómicos de Thalía, el músico y compositor @sefchol creó una épica cumbia inspirada en su reacción.

La canción, inicia como reggae y después cambia a una divertida cumbia.

