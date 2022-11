The Acolyte: Carrie-Anne Moss es parte del elenco confirmado de la serie de Star Wars

Una serie desde el punto de vista de los “malos”, muchos años antes del nacimiento de Darth Vader.

Después de Andor, donde vimos a Diego Luna como un fugitivo y héroe de la resistencia en el universo de Star Wars (y cuya segunda temporada ya se confirmó, para alegría de todos), la próxima serie que llegará a Disney Plus es The Acolyte. Es la historia del inicio de los malvados Sith, de dónde salieron, por qué odian tanto a los Jedi y cuáles son sus oscuras motivaciones. Estamos acostumbrados a ver la historia desde el punto de vista de los “buenos”, pero esta es una de las primeras veces en la historia de la saga en la que serán los mismos Sith los que nos muestren la vida en el lado oscuro. Quizá incluso terminemos preguntándonos si los Jedi son realmente los buenos ¿? Una especie de novela policiaca de Star Wars.

The Acolyte será una especie de thriller situado cien años antes de La amenaza fantasma y el nacimiento de Anakin Skywalker, quien terminaría por convertirse en el más grande villano del universo. Pero esa maldad no nació con él en Tatooine, sino que viene de varias décadas previas, durante los últimos años de la Alta República. Los “acolyte” (algo así como “acólitos” en español) son los aprendices de los Sith en el lado oscuro de la fuerza. “Una antigua padawan se une a su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes”, señala la sinopsis. “Pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que se habían imaginado”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y, ¿quiénes serán los miembros del reparto confirmados? The Acolyte tendrá a Amandla Stenberg (a quien vimos como Rue en Los juegos del hambre), Lee Jung - Jae (El juego del calamar), Manny Jacinto (The Good Place, Top Gun: Maverick), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (The Neon Demon, Sin remordimientos), Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean - Charles Chapman, y la mismísima Carrie-Anne Moss (The Matrix).

The Acolyte ya inició sus grabaciones y confirmó que Carrie-Anne Moss y Dafne Keen son parte de la serie: “La producción ya inició para The Acolyte, una próxima serie original de Star Wars de Lucasfilm que llegará a Disney Plus”, informaron en las redes oficiales de la franquicia. “Se unen a la previamente anunciada Amanda Stenberg Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett , Dean-Charles Chapman y Carrie-Anne Moss”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aún no hay fecha de estreno para la nueva serie de Star Wars, pero todo indica que probablemente la veamos en streaming en algún momento de 2024.

Podría interesarte