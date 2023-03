The Bear: temporada 2, dónde verla, avances y todo lo que se sabe hasta ahora

Te urge ver The Bear, una de las mejores series de 2022, y que ya pronto estrenará temporada 2.

La exitosa serie de The Bear regresará en junio y hay avances y nueva información al respecto.

FX liberó el tráiler y por lo que dejó ver, la temporada 2 de The Bear iniciará exactamente donde se quedó la primera parte: The Beef está cerrado y muestra al cast empacando todo, desde luego para dar paso al nuevo restaurante The Bear. Acá puedes verlo:

¿De qué trata la serie The Bear y por qué nos atrapó?

The Bear cuenta la historia de Carmy, un exitoso chef de alta cocina que vuelve a casa, a Chicago, para dirigir el restaurante italiano The Beef de su hermano, quien se suicidó.

¿Por qué se suicidó el hermano de Camy? ¿Por qué Camy dejó su exitosa vida de chef de alta cocina para hacerse cargo de un sitio en franca decadencia? ¿Cómo salvar el restaurante? ¿Cómo lidiar con las complejas personalidades de quienes trabajan en The Beef?

Es una serie brutal que habla sobre salud mental, sobre la autoexigencia, sobre liderazgo, trabajo en equipo, la familia que elegimos a lo largo de la vida, la compleja vida adulta.

¿Qué sabemos de la temporada 2 de The Bear?

A inicios del año tuvimos noticias:

“The Bear ha superado nuestras expectativas creativas, críticas y comerciales más salvajes”, dijo Eric Schrier, presidente de entretenimiento de FX, en un comunicado.

Así, la segunda temporada de The Bear fue confirmada, pero solo sabíamos que llegaría en algún momento de 2023. Tiempo después, revelaron que llegaría en verano de 2023, y el último avance confirmó que el estreno será en junio de 2023.

En una entrevista para Vanity Fair, Jeremy Allen White (Camy) detalló que mientras la primera temporada trataba sobre ‘encontrar una familia y sentirse anclado’, la segunda se centrará en la hospitalidad, cuidar de los demás y hacer que la vida del reparto sea un poco más grande.

Dónde ver The Bear

La segunda temporada de The Bear estará disponibles en América Latina a través de Star+, lo mismo ocurrirá con la segunda.

