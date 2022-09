‘The Last of Us’: HBO MAX revela el primer tráiler de la serie y es todo lo que esperábamos

La plataforma de streaming nos muestra cómo se verá esta producción que nos contará la travesía de Ellie y Joel durante ‘The Last of Us Part I’.

Cada 26 de septiembre se celebra The Last of Us day y como era de esperarse, HBO MAX aprovechó este día para lanzar el primer teaser de la esperada serie basada en el popular videojuego que se ha colocado como uno de los favoritos en la última década.

HBO, Naughty Dog y PlayStation compartieron el primer avance de esta esperada producción, el cual dura un minuto y medio, y nos muestra la versión live action del desolador mundo en el que Joel, Ellie y el resto de la humanidad deben sobrevivir.

El teaser nos muestra a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) tratando de sobrevivir en un mundo apocalíptico. Además, se ve qué tan detallados hicieron los sets, que reflejan a Estados Unidos atravesando por una decadencia total.

Cabe destacar que algo que emocionó a los fans de este videojuego, es que en las primeras imágenes hay escenas que nos evocan a lo sucedido en The Last of Us Part I, así como lo que vivieron sus personajes, ya que están muy bien recreadas.

Antes de que pudiéramos ver este primer adelanto, los rumores en tono a esta producción no se hicieron esperar, y en un principio se hablaba de que esta serie no solo adaptaría los sucesos de la parte uno, sino que también se encargaría de expandirlos.

¿De qué tratará The Last of us?

Aunque aún no tenemos mucha información sobre esta nueva producción, el tráiler nos dejó ver que en la serie tratarán el brote de cordyceps que da origen a todo. Además de un nuevo orden mundial que se desarrolló a raíz del apocalipsis y como era de esperarse, la travesía de Joel y Ellie que tendrán que enfrentar a cientos de clickers para poder salvar sus vidas.

El estreno

HBO Max no ha revelado los detalles completos sobre esta nueva serie que viendo la reacción de los fans será todo un éxito. Lo que ya es un hecho es que llegará en 2023 y tendremos que esperar hasta que nos presenten un nuevo avance para conocer más sobre una de las producciones que todos los fans del videojuego morimos por ver.

¿Por qué se celebra el día de The Last of us?

Hay que recordar que el 26 de septiembre era conocido como el Outbreak Day en el juego, debido al peligroso brote del Cordyceps que alcanzó en la entrega de The Last of Us y también, porque era el cumpleaños de Joel.

A raíz de la pandemia por COVID-19, Naughty Dog decidió establecer esta fecha como el día en el que además de conmemorar lo mencionado, también se dedica a anunciar los nuevos lanzamientos en torno a este videojuego.









