Sale el primer adelanto de la serie ‘The Last of Us’ y es idéntica al videojuego

Si no lo has jugado, aún estás a tiempo de hacerlo antes de ver la serie basada en ‘The Last of Us’ que se estrenará en HBO.

‘The Last of Us’ es uno de los videojuegos más importantes de la última década. Fue tal su impacto cultural que tuvo una controversial segunda parte, ‘The Last of Us 2′ de 2020, además de una serie de que promete ser una de las más vistas de HBO. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, tuvo su primer adelanto este fin de semana y aquellos que han jugado el videojuego hasta el cansancio no tardaron en notar las similitudes.

Como sabemos, ‘The Last of Us’, el videojuego de 2013, ocurre después de que una enfermedad provocada por un hongo convirtiera a gran parte de la humanidad en zombis. Aquellos que sobrevivieron deben refugiarse de los infectados y es ahí donde entran Joel y Ellie. Joel, quien será interpretado por Pascal en la serie, es un hombre de mediana edad que perdió a su única hija; Ellie, interpretada por Ramsey, es una adolescente que nació en una época en la que el mundo ya era un wasteland postapocalíptico y en quien reside la esperanza de una cura.

Aquí puedes ver el adelanto de la serie, que es el último después de varios anuncios de todo lo que llega a HBO Max durante los próximos meses:

En esta parte escuchamos un diálogo que viene, textual, de una de las conversaciones más catárticas entre ambos personajes. “Todas las personas que he querido han muerto o me han abandonado”, dice Bella Ramsey como Ellie. “No tienes idea de lo que es la pérdida”, le responde Pedro Pascal en la voz de Joel, que es muy similar a la del videojuego y, al parecer, no le pide nada a la de Troy Baker.

Entre una rápida sucesión de imágenes podemos ver a Nick Offerman como Bill, un importante personaje dentro de la primera parte del videojuego, y un hongo cordyceps que crece en las paredes de un edificio, tal como lo vimos en las partes más aterradoras de ‘The Last of Us’.

¿Cuándo se estrena ‘The Last of Us’ en HBO Max?

La serie dirigida por Craig Mazin (’Chernobyl’) y Neil Druckmann, el mismo creador de ‘The Last of Us’, llegará a HBO y HBO Max. Aún no hay una fecha de estreno definida, pero sabemos que será en 2023.

