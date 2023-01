The Last of Us: Quién es quién en la serie de HBO

Joel, Ellie, Tommy, Sarah y otros personajes principales de The Last of Us, junto con los actores que los interpretan en la adaptación de HBO.

‘The Last of Us’ por fin pasó de uno de los videojuegos más importantes de los últimos tiempos a una de las series más exitosas de HBO. La historia de Ellie y Joel ahora es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, en una adaptación del creador de la franquicia, Neil Druckmann, y Craig Mazin.

Si jugaste el videojuego y después viste la serie, entonces sabes cómo cambió el elenco de ‘The Last of Us’ en su versión televisiva. Estos son los personajes principales que vimos desde el primer episodio, los actores que los interpretan y el rol que juegan en la historia original.

Toma en cuenta que lo que podamos decir a continuación cuenta como spoiler si no has jugado las dos partes de ‘The Last of Us’.

Joel Miller - Pedro Pascal

Quizá recuerdas a Pedro Pascal porque fue Oberyn Martell en Game of Thrones, Javier Peña en Narcos y Mando en The Mandalorian. El actor chileno-estadounidense interpreta a Joel, el protagonista de The Last of Us que pierde a su hija durante el inicio de la pandemia fúngica que aniquila a la mayor parte de la humanidad.

Ellie - Bella Ramsey

Bella Ramsey es recordada por el gran personaje de Lady Belmont en los últimos episodios de Game of Thrones (de hecho, más allá del relativo fracaso que fue el final de la serie, el personaje de Ramsey fue uno de los más memorables y queridos).

Ellie es la protagonista de la historia, una adolescente que nació cuando el mundo ya había sido azotado por el virus y en ella hay algo que podría salvar a toda la humanidad: es inmune y puede sobrevivir a la mordida de un infectado, por lo que es clave en el desarrollo de una vacuna.

Tommy Miller - Gabriel Luna

Gabriel Luna es Robbie Reyes/Ghost Rider en Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. y Tony Bravo en la serie El Matador, entre otros papeles en cine y televisión.

Tommy es el hermano de Joel. Estuvo presente en esa fatídica noche en la que inició la pandemia, los infectados invadieron las calles y ocurrió la tragedia que marcó la vida de Joel para siempre. Después de eso, los dos hermanos siguieron su camino, pero siempre pendientes uno del otro en un peligroso mundo postapocalíptico.

Sarah Miller - Nico Parker

Quizá recuerdas a Nico Parker por su papel de Milly Farrier en la versión de ‘Dumbo’ de Tim Burton. Es hija de la actriz Thandiwe Newton. Parker interpreta a Sarah, la única hija de Joel, quien es una adolescente cuando la pandemia azota a la humanidad.

Marlene - Merle Dandridge

Merle Dandridge es actriz de teatro y ha participado en producciones como Jesus Christ Superstar, Spamalot, Rent y Once on This Island. La actriz, además, fue Marlene en los videojuegos: ‘The Last of Us’ y ‘The Last of Us Part II’. En la serie de HBO vuelve a interpretar a su personaje, también conocida como “la Che Guevara de Boston”.

Marlene es la líder de las Luciérnagas (Fireflies), un grupo de la disidencia que se rebela contra el régimen militar que surgió tras la pandemia y además busca una forma de salvar a la humanidad de ese presente desesperanzador. Sus formas son cuestionables, pues no son un grupo pacífico (pero, en ese mundo, prácticamente nadie lo es).

Tess - Anna Torv

La actriz australiana fue Olivia Dunham en Fringe, Wendy Carr en Madhunter y ahora es Tess en ‘The Last of Us’ de HBO. Tess Servopoulos es pareja y socia de Joel en la zona de cuarentena de Boston, donde trabajan como contrabandistas.

