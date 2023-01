Todo lo que ‘En la sombra’, el libro de memorias del príncipe Harry, ha revelado

El libro autobiográfico del príncipe Harry revela episodios de violencia con su hermano William, la historia detrás del disfraz que usó en 2005 y otros “secretos” de la familia real.

Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, han hablado abiertamente sobre su vida como parte de la familia real británica. Eso incluye los ataques racistas y misóginos que han recibido por parte de la prensa, pero también la forma en que la cobertura mediática contra Meghan Markle ha sido usada por la Corona para distraer de sus propios escándalos y proteger a sus miembros. El príncipe Harry continúa esa conversación en ‘Spare’ (’En la sombra’), su libro de memorias.

En el documental ‘Meghan & Harry’ de Netflix, la pareja relató cómo cambiaron sus vidas: desde que se conocieron por una amiga en común, viajaron juntos a Botsuana y se casaron, hasta que decidieron cambiar su residencia en el Palacio de Kensington por una vida en California, con dos hijos y la libertad que en Inglaterra no tenían. ‘Spare’ sigue el camino de revelaciones, ahora desde el punto de vista de Harry, sobre la relación con su familia y el aparente rechazo hacia su esposa.

William golpeó a Harry en 2019

El príncipe Harry aborda en ‘En la sombra’ un episodio de violencia física y verbal con su hermano William, quien lo golpeó durante una discusión en su casa de Londres. Harry dice que William llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

La confrontación escaló, escribe Harry, hasta que su hermano lo tomó del cuello y lo hizo caer al suelo. Aunque William parecía esperar que Harry le respondiera con más golpes, él le pidió que se fuera de su casa:

“Todo pasó muy rápido”, escribe. “Muy rápido. Me tomó por el cuello arrancando mi collar y me tiró al suelo. Caí sobre el tazón del perro, que se rompió bajo mi espalda, con las piezas cortándome. Me quedé ahí un momento, confundido, luego me levanté y le pedí que se fuera”.

De acuerdo con lo que cuenta Harry, William regresó unos momentos después, arrepentido, y se disculpó. “No necesitas contarle a Meg sobre esto”, le dijo. Y aunque no se lo dijo inmediatamente, ella notó poco después los moretones y rasguños que tenía en la espalda; no estaba sorprendida ni enojada. “Estaba terriblemente triste”, escribe él.

Harry usó el disfraz nazi por consejo de William y Kate

En 2005, Harry fue a la fiesta de disfraces de un amigo suyo en Wiltshire. Su disfraz fue un uniforme de Afrika Korps, con una banda que tenía una esvástica en el brazo. Diarios como The Sun publicaron la fotografía del príncipe en primera plana, con un encabezado que rezaba “Harry, el nazi”.

En sus memorias, Harry dice que ese es un episodio que aún lo persigue y del que se arrepiente. Sin embargo, también afirma que fueron William y Kate Middleton quienes lo convencieron de usar el disfraz y después se burlaron del escándalo que provocó.

Las palabras de su padre durante el funeral del príncipe Phillip

En abril de 2021, poco después de que falleciera el esposo de la reina Isabel II, Harry se reunió con su padre Charles y con William en Windsor. Después de que su hermano le gritara constantemente, algo que él describió como “aterrador”, su padre les pidió que dejaran de pelear: “Por favor, chicos”, habría dicho Charles. “No hagan de mis años finales una miseria”.

Harry le “rogó” a su padre que no se casara con Camilla

En ‘Spare’, Harry cuenta que temía que Camilla fuera como una “madrastra malvada”. Él y su hermano le aseguraron a Charles que aceptarían a su nueva madrastra en la familia, pero que no deseaban que se casara con “la otra mujer”, como se referían a ella.

Aunque era muy joven para darse cuenta, dice que su hermano William sí sospechaba de la relación que tenía su padre con Camilla desde que aún estaba casado con Diana. El ahora rey Charles III intentó ganarse a los dos hijos y sostuvo una audiencia con ellos antes de hacer pública la relación con Camilla, donde Harry la describe como “aburrida”.

















