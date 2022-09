Tom DeLonge de Blink 182, de rockero a investigador de extraterrestres

En 2015 el vocalista y guitarrista dejó el grupo para dedicarse a la ufología y ahora es uno de los investigadores de OVNIS más importantes.

Blink 182 fue una de las bandas de los noventa más importantes del género pop punk, conocido también como happy punk. Formada en California el 2 de agosto de 1992 por Tom DeLonge, Mark Hoppus, Scott Raynor y posteriormente el baterista Travis Barker, cada uno de los integrantes, pese a que ya no están juntos como en el inicio, a lo largo de su carrera han ido creando fanáticos que actualmente los admiran tanto por su talento musical dentro del grupo como en sus proyectos alternos.

Ese es el caso del vocalista y guitarrista Tom DeLonge, quien en 2015 dejó Blink 182 para dedicarse a otra de sus pasiones, la ufología. Sí, aunque no lo creas, el músico ahora es considerado como un importante investigador de OVNIS y extraterrestres y de hecho fundó una academia llamada To The Stars con la finalidad de difundir y dar a conocer la existencia de civilizaciones alienígenas.

Se dice que el ex vocalista de Blink 182 empezó a mostrar interés por este tema desde que tenía 12 años, por lo que pese a que enfocó su carrera en la música, años más tarde mientras era miembro de la banda empezó a hablar sobre ufología a sus fans e incluso lanzó la canción Aliens Exist.

En 2015, finalmente dejó la agrupación para dedicarse 100% a sus investigaciones sobre vida fuera del Planeta Tierra y en 2017 ganó el premio al mejor investigador de ovnis. En 2019 participó en la serie Unidentified: Inside America’s UFO Investigation de History Chanel.

“Tengo una buena razón para creer que hay razas avanzadas inteligentes que no están yendo solamente del un punto A a un punto B. No todos están viniendo de su planeta al nuestro sin más. Creo que hay dos universos opuestos, pero aquí es donde todos podemos existir. Aun así, usando ciertas frecuencias, puedes ir de un universo a otro. Pero en ese otro universo, el tiempo va al revés y la física funciona de manera opuesta”, explicó en una entrevista para Alternative Press.

Y su trabajo como investigador es tan destacable, que incluso se rumora que trabaja para la CIA.

Durante estos años, Tom DeLonge se ha encargado a difundir supuesta evidencia alienígena a través de su empresa derivadas de sus experiencias y además en varias ocasiones ha confesado vivir con miedo debido a todo lo que sabe sobre la vida extraterrestre, pues asegura que hasta controlan sus llamadas telefónicas.

