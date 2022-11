Un episodio de psicosis y su única amiga es Taylor Swift: Las duras confesiones de Selena Gomez

La actriz y cantante ofreció una entrevista a la revista Rolling Stone en la que abrió su corazón y confesó episodios de su vida muy profundos e íntimos.

Selena Gomez continúa abriendo su alma y corazón a sus fans, pues luego de lanzar el tráiler de su nuevo documental “My Mind & Me”, el cual es un viaje íntimo por su carrera y vida personal en el que habla de la importancia de la salud mental, recientemente ofreció una entrevista para la revista Rolling Stone en la que reveló aspectos personales muy profundos de los nunca había hablado.

En la entrevista, la actriz y cantante habló sobre varios puntos clave que han marcado su vida: Su trastorno bipolar, su visita a cuatro centros de tratamiento, sobre el episodio psicótico que vivió en 2018, que su única amiga verdadera de la industria es Taylor Swift y más.

Su batalla contra la depresión

Selena Gomez reveló que, si bien no lo intentó, en varias ocasiones sí pensó quitarse la vida debido a la depresión que sufrió.

“Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo. Comencé con depresión, luego me aislé. Entonces era solo que no podía moverme de mi cama. No quería que nadie me hablara. Mis amigos me traían comida porque me amaban, pero ninguno de nosotros sabía qué era. A veces pasaba semanas en la cama, hasta el punto de que incluso bajar las escaleras me dejaba sin aliento”, dijo.

La artista reconoció que la idea de casarse a las 25 años la destrozó cuando no pasó y pensó que por eso su mundo se venía abajo.

Una industria superficial

La cantante confesó que su única amiga de la industria es Taylor Swift, ya que no ha sentido que ‘encaja’ en un grupo de celebridades de Hollywood.

“Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor, así que recuerdo sentir que no pertenecía. Sentí la presencia de todos a mi alrededor viviendo vidas plenas. Tenía este puesto y estaba muy feliz, pero... ¿lo estaba? ¿Estas cosas materialistas me hacen feliz? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”, reveló.

Su episodio de psicosis

Gomez abrió su corazón y habló sobre un aspecto oscuro que vivió en 2008. Dijo que comenzó a escuchar voces en su cabeza que le eran difíciles de apagar. Mencionó que pasó meses en paranoia en un centro de tratamiento “sin poder confiar en nadie, pensando que todos estaban tratando de atraparla” hasta que finalmente recibió un diagnóstico de trastorno bipolar y con él un tratamiento médico.

“Tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprendí a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, señaló.

También reveló que los médicos le dijeron que probablemente los medicamentos que le recetaron le impedirían tener hijos o que era “probable” que no pueda tener hijos propios.

“Me recuerdo a mí misma que no estaría aquí si no fuera por el brote psicótico, si no fuera por mi lupus, si no fuera por mi diagnóstico. Creo que probablemente sería otra entidad molesta que solo quiere usar ropa bonita todo el tiempo”, confesó.

