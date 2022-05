“Una experiencia muy traumática”: Allisson Lozz llora al recordar su pasado como actriz

La exactriz explicó por qué no le gusta que le pidan fotos.

Allisson Lozz fue conocida tras su ingreso al reality infantil ‘Código Fama’ de Televisa, el cual le abrió las puertas para comenzar su carrera como actriz con menos de 12 años en telenovelas como ‘Alebrijes y Rebujos’, a la que le siguió su protagónico en ‘Misión S.O.S’ y más adelante ‘Al diablo con los guapos’ para posteriormente grabar su última ficción ‘En nombre del amor’.

En un reciente video que publicó en su cuenta de Instagram, la exactriz que ahora ha preferido llevar una vida normal fuera de los reflectores e incluso es promotora de una marca de maquillaje muy famosa, se sinceró sobre lo que significó para ella el medio artístico y la razón por la que decidió retirarse de éste.

“Yo sé que muchos de ustedes me recuerdan de hace ya casi 12 años cuando fue que me retiré del medio artístico, un medio muy difícil”, argumentó en un principio Allisson Lozz.

Así como mencionó: “A veces solo vemos lo bonito o contamos lo bonito pero realmente un negocio que no te permite tener las prioridades en orden para mí es algo no cuestionable ni negociable, si yo no puedo tener mi salud, mi familia y sobretodo mi espiritualidad en primer lugar para mí ese negocio no es factible” en referencia a su trabajo como actriz.

Aunque la ahora emprendedora afirmó que no le gusta recordar su vida pasada, la razón del video fue para aclarar por qué no le gusta tomarse fotos con aquellos que la recuerdan en su faceta como actriz: “Desde que me retiré tengo la vida que soñé”.

“A mi no me gusta recordar mi vida pasada, mucha gente de ustedes me la encuentro en la calle y me dicen ‘te sigo en tu cuenta’ y aún así me preguntan ‘¿Y cómo era allá? y cuéntanos’ y me empiezan a preguntar cada detalle y es algo bien difícil para mí porque yo me salí de allá por algo”, mencionó.

Pues detalló: “Fue una experiencia muy traumática el medio artístico y por muchos años yo no hablé nada porque no podía, realmente uno tiene un contrato que no puede hablar de lo que uno ve, vive pero eso ya se terminó”.

“Fue algo bien duro, bien difícil, estuve ahí casi 10 años de mi vida desde mi niñez y fue algo bien duro”, recordó Lozz. Así como señaló: “La fama es algo que yo realmente nunca disfruté, nunca me gustó que la gente nada más me buscara por apariencias”.

Además de que remarcó que actualmente debido a los eventos de su nuevo negocio: “Me exigen tomarme una foto con ellos como si fuera mi obligación cuando yo no quiero nada”.

Y de hecho, comentó: “A mí no me gustaba tomarme fotos cuando estaba en el medio artístico, yo era una niña cuando empecé, yo quería jugar y me tomaba fotos con todos porque mi mamá me obligaba”.

En el mismo video, explicó: “Ser famoso es muy difícil es algo bien duro, al principio te puede emocionar porque la gente te busca pero la gente no te busca por quien eres, hay un interés de por medio y quieren la foto, quieren decir que estuvieron contigo, es algo que no me gustó y ahora menos”, pues aseveró: “Yo quiero ser una persona normal”.

Además, detalló que en sus tiempos como actriz el salario no era bueno: “Yo ganaba bien poquito, me daba cuenta que yo trabajaba diario porque siempre fui con personajes principales, y ganaba tan poquito, ganaba una quinta o a veces hasta una décima parte de lo que ganaba un actor o actriz que trabajaba dos o tres veces por semana, yo trabajaba hasta los domingos, a mí eso se me hacía injusto”.

Lo anterior, ahondado en que ella mantenía a su familia y cuando intentaba pedir un aumento, siempre le mencionaban que nadie era indispensable: “Eso es con lo que crece uno, porque cuando uno les dice ‘me siento enferma, me siento mal’, ellos no dicen nada, simplemente dicen ‘sigue trabajando’ y eso me llevó a tener enfermedades bien graves”, comentó.

La ex actriz, determinó que no sufrió abusos sexuales, pues tenía una manager que nunca permitió que asistiera sola a juntas de la empresa, sin embargo, sí señaló que fue víctima de: “gritos y malos tratos, la gente ahí era muy cruel”.

Sin embargo, Allisson Lozz compartió que la telenovela que disfrutó más fue ‘Al diablo con los guapos’ porque la producción era un poquito más noble: ”Los actores me veían como una hermanita, intentaban estar al pendiente de mí, yo recuerdo que hasta me ponían psicóloga”.

“De niña yo sufrí un montón, las telenovelas infantiles eran una cosa ‘wow’, que por eso se cerró Televisa Niños porque era algo excesivo, no había tiempo ni de estudiar ahí, no había tiempo de nada”, mencionó.

Pero también señaló que en la telenovela ‘En nombre del amor’: “Yo lloraba ahí diario, si yo me sentía enferma, me gritaban, tuve una asistente que me quería mucho y yo la quería mucho, a ella la despidieron por cuidarme, por ver por mi salud”.





El clímax del video fue cuando Allisson Lozz recordó entre lágrimas que en esos tiempos la relación con sus padres no era buena y aunado con lo que vivía en el trabajo, ella se sentía sola y abandonada.

A lo largo del video, ahondó en lo mal que se siente cuando le piden fotos, pues eso le recuerda su pasado: “Cuando se acercan y me preguntan de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causaba recordar, yo digo ‘¿por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que me duele, me lastima, recordar mi vida pasada, por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?’”.

Pues de acuerdo a la ahora emprendedora, no quiere sacrificar la paz mental que ha conseguido en los últimos años fuera de los reflectores con su vida normal después de haberse retirado de la actuación.

