Una más de Kanye: Acusa a Tarantino de robar la idea de Django Unchained

El rapero asegura que la película está basada en una idea que él tuvo en el 2005, pero el director lo desmintió.

Ay, ya no sabemos ni por dónde empezar cuando hablamos del rapero Kanye West, quien en las últimas semanas (¿o años?) se ha envuelto en polémica por sus diversas declaraciones fuera de lugar. Y en esta ocasión no le tocó a su ex esposa Kim Kardashian sino le tocó el turno al aclamado director de cine Tarantino, a quien ‘Ye’ acusó de robarle una idea para la película Django Unchained, la cual narra la historia de un esclavo liberado que trabaja junto a un cazarrecompensas (Christoph Waltz) con la finalidad de rescatar a su esposa de las manos del terrateniente Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio).

Parece una broma, pero es verdad. Resulta que el rapero fue invitado al programa Uncensored del periodista y conductor Piers Morgan y durante la entrevista aseguró que Quentin Tarantino le copió el concepto del personaje de la cinta “Django” de 2012 después de que supuestamente le contara la idea de su videoclip “Gold Digger” en 2005. Pero no sólo eso, West señaló que también el actor Jamie Foxx (quien protagoniza la película de Tarantino) le robó la idea, pues se encontraba en el mismo momento.

“Tarantino puede escribir una película sobre la esclavitud en la que en realidad él y Jamie Foxx obtuvieron la idea de mí porque la idea de Django se la propuse a Jamie y Quentin como el video de ‘Gold Digger’. Y luego Tarantino la convirtió en una película”, dijo West a Morgan.

Todo esto llega en medio de otra polémica que involucra al rapero y a empresas gigantes como Balenciaga y Adidas con las que colabora (colaboraba) y las cuáles lo están cancelando debido a sus comentarios desatinados llenos de racismo.

Ambas empresas básicamente ya no quieren saber nada de él luego de decir usar una camiseta que decía “White Lives Matter”, la cual fue señalada como un “eslogan de odio” utilizado por grupos de supremacistas blancos, incluido el Ku Klux Klan. Por otro lado, Kanye West dijo de forma muy segura que aunque diga comentarios antisemitas, la compañía de zapatos deportivos no lo iba a vetar y todo le salió mal, pues la empresa ya no colabora más con él e incluso dejó de vender sus famosos tenis inspirados en el artista.

“Puedo decir m**** antisemita y Adidas no me va dejar caer”, afirmó.

Tarantino desmiente a Kanye West

Todo lo que está pasando alrededor del rapero parece que poco a poco tendrá un final feliz, pues luego de que varias organizaciones se hayan pronunciado en contra a sus comentarios, quien alzó la voz para desmentirlo fue el director Tarantino.

En una entrevista para el programa de Jimmy Kimmel Live, el director aseguró que todo lo que dijo West sobre su supuesto plagio es una completa mentira.

“No hay nada de cierto en la idea de que a Kanye West se le ocurrió la idea de Django y luego me lo dijo, y dije: ‘Oye, guau, esa es una idea realmente genial’. Déjame tomar la idea de Kanye y hacer Django Unchained a partir de ella’. Eso no sucedió. Había tenido la idea de Django por un tiempo antes de conocer a Kanye. Quería hacer una versión cinematográfica gigante de The College Dropout de la forma en que hizo el álbum, así que quería que los grandes directores hicieran diferentes pistas del álbum y luego lo lanzaran como una película gigante, no un video, nada tan burdo como los videos, eran películas, películas basadas en cada una de las diferentes pistas”, explicó Quentin.

Al parecer una vez más Kanye West ‘quedó' tras sus polémicas declaraciones.

