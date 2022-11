¿Una superheroína? Lindsay Lohan revela que le gustaría unirse a Marvel

La actriz de ‘Falling for Christmas’ mencionó que como nunca ha participado en una película de acción, quizá le gustaría formar parte del Universo Marvel.

Tras el estreno de Falling for Christmas o en español Navidad de golpe, la película de Netflix que marcó el regreso de Lindsay Lohan, la actriz, quien ahora tiene una nueva vida en Dubai, se encuentra promocionando la cinta a través de diversas entrevistas y en una de ellas mencionó algo inesperado para fans, ya que afirmó que le gustaría unirse a Marvel.

En una entrevista para Forbes, Lohan reveló que aunque a lo largo de su carrera ha encontrado su zona de confort en la comedia romántica, está dispuesta a explorar otros géneros muy diferentes como la acción. Y es así que confesó que le encantaría algún día ser parte del Universo Marvel.

“Suelo ser una persona que acepta lo que viene sobre la marcha y voy hacia donde los guiones me lleven. Me encanta hacer comedias románticas, así que eso es algo que siempre estoy buscando y hago muchas cuando la ocasión lo merece, pero definitivamente hay otros géneros que me interesan. Nunca he hecho una película de acción. Me encantaría hacer algo con Marvel. Simplemente ver lo que se cruza en mi camino. Estoy abierta a papeles diferentes”, dijo.

Aunque la actriz no reveló exactamente si le interesa ser una superheroína o realizar algún papel protagónico del mundo de los cómics, dejó claro cómo los últimos años las miradas se han ido hacia este tipo de películas taquilleras.

Y pese a que su nuevo comentario emocionó mucho a sus fanáticos, cabe señalar que no es la primera vez que Lindsay Lohan intenta algo al respecto, pues se rumora que en 2014 intentó unirse a Marvel Studios en un casting para Wanda Maximoff, es decir, La Bruja Escarlata, pero quien quedó fue Elizabeth Olsen.





