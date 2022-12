Fan se burla de Merlina y recrea la coreografía en versión cristiana: a los Addams no les gusta esto

Fan recrea la famosa coreografía de Merlina, pero con un mensaje muy particular.

El baile de Jenna Ortega sigue siendo tendencia en Internet y cómo no si se trata de una de las escenas más icónicas de Wednesday. Miles de usuarios recrearon la coreografía con el rémix de ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga (aunque la canción original es de The Cramps), incluso la propia cantante, pues luego del estreno de la serie en Netflix, los espectadores quedamos enamorados de la obra de Tim Burton… o quizá no todos.

En varias entrevistas, Jenna Ortega ha confesado que la coreografía de aquella histórica escena surgió de su creatividad, con Tim Burton otorgándole toda la confianza de que ese momento sería un éxito. Y así fue. Algunos momentos de ese baile cuenta con referencias de Carrie de Stephen King y la joven actriz la creó estando enferma de Covid, situación por lo que ha sido sumamente criticada.

Justo como pasó con ‘Running up that hill’ en Stranger Things, ‘Bloody Mary’ ha alcanzado millones de reproducciones, posicionándose –otra vez– en las listas de popularidad. Sin embargo, no todos están muy contentos con estas tendencias, pues recientemente un usuario de TikTok también se viralizó gracias a la coreografía, pero ésta a su modo y con su propia canción.

Usuario hace coreografía de Merlina en versión cristiana

El usuario Mario Guerrero recreó la coreografía pero con un objetivo distinto, pues en ésta se puede escuchar una canción cristiana, con la intención de que se deje de promover a Merlina y, a cambio, se haga esto con Jesús.

“Y si dejamos de promover a Merlina (Satanás) y mejor promovemos a Jesús y sus valores cristianos”, se lee en la descripción del video.

Por supuesto, el clip se viralizó rápidamente y causó todo tipo de reacciones; los que apoyaron a Mario y concuerdan que Jesús debería estar en la vida de más jóvenes, así como los que estuvieron en contra y aseguran que Merlina no es satánica.

En la letra podemos escuchar que se alabe a Cristo Rey y que se deje de hacer el trend, algunos usuarios encontraron el humor del video y decidieron unirse con comentarios de burla, muy divertidos por ciertos.

El video de Mario en TikTok ya ha reunido más de 8 millones de reproducciones y miles de reacciones, sin embargo, varios seguidores de su contenido comentaron que no es a primera vez que hace material de este estilo, incluso aseguran que tiene una versión cristiana de Motomami de Rosalía, aunque en sus descripciones agrega el hashtag sarcasmo y comedia.

Seguro que a Merlina no le gustaría esto.

