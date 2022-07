Vanessa Hudgens predijo que su ex Austin Butler sería Elvis Presley: Siempre quiso verlo triunfar

Ya no están juntos pero Vanessa Hudgens siempre apoyó a Austin Butler en su camino por convertirse en “El Rey”.

Vanessa Hudgens y Austin Butler formaron una de las parejas más queridas y duraderas de Hollywood, ellos se conocieron en 2006 cuando la actriz aún estaba con Zac Efron; sin embargo, cuando dicha relación terminó, comenzaron a salir en 2011.

En cada alfombra roja y evento público, Vanessa Hudgens y Austin Butler robaban reflectores y derramaban miel por lo que se llegó a rumorar que llegarían al altar, hasta que después de ocho años, tomaron la decisión de ponerle fin a su relación para tomar caminos por separado.

Aunque nunca han hablado sobre la verdadera razón que los llevó a separarse, entre algunas especulaciones se comenta que él le fue infiel pero también se comenta que fueron sus ajetreadas agendas de trabajo lo que los distanció, en ese momento, ella se encontraba filmando ‘The Princess Switch 2′ y él estaba en la producción de ‘Elvis’.

¿Vanessa Hudgens predijo que Austin Butler sería Elvis?

Aunque la carrera de Austin Butler se remonta a sus apariciones en series adolescentes como ‘Manual de Supervivencia escolar de Ned’, ‘Hannah Montana’, ‘Zoey 101′ y películas como el spin-off de ‘High School Musical’, ‘Sharpay’s Fabulous Adventure’, sin lugar a dudas ‘Elvis’ se ha convertido en su proyecto más ambicioso.

Su carrera se ha construido a pasos cortos pero constantes y eso le valió para llegar a la cima con la película sobre la vida de ‘El Rey’, y lo cierto, es que la que siempre creyó en él fue: Vanessa Hudgens, quien incluso desde antes que el importante proyecto apareciera en su vida, lo motivo a luchar por el papel con el que hoy en día está conociendo la fama mundial.

Así lo confesó la propia Vanessa Hudgens en una entrevista, la actriz confesó que durante diciembre de 2019, iban en el auto escuchando canciones navideñas cuando de pronto empezó a sonar una rola de Elvis Presley que Austin Butler comenzó a cantar, en ese momento el actor tenía el pelo teñido de negro, a lo que su entonces novia comentó:

“Amor, tienes que interpretar a Elvis. No sé cómo pero hablo en serio, tienes que interpretarlo, es tu llamado”.

En enero de 2020 (justo unos meses antes de terminar), Austin Butler estaba tocando el piano y nuevamente Vanessa Hudgens le dijo que debía interpretar a Elvis Presley y que le ayudaría a buscar algún proyecto al respecto. La actriz lo manifestó pues en febrero se enteraron que Baz Luhrmann estaba planeando dirigir la película biográfica del “El Rey”, a lo que la actriz constantemente le decía a su entonces novio: “¡Es tu momento!”.

Austin Butler afirmó la historia de Vanessa Hudgens en una entrevista que tuvo con Vogue, en la que confesó: “Estaba conduciendo por Griffith Park junto a Vanessa y de pronto sonó ‘Blue Christmas’ de Elvis. Comenzamos a cantar juntos cuando ella tuvo una especie de epifanía, me dijo ‘Tienes que interpretar a Elvis’”.

Y lo demás fue historia. Vanessa Hudgens motivó a Austin Butler por luchar y conseguir el papel de su vida, quizá si ella no hubiera creído que su ex era perfecto para dar vida a Elvis Presley, él jamás de hubiera dado cuenta. Ya no están juntos pero ella es feliz de verlo triunfar y cumplir todo aquello que se prometieron en el pasado.

