Victoria y David Beckham: Una historia de amor de más de 23 años que todos “dijeron que no duraría”

Victoria y David Beckham forman uno de los matrimonios más famosos que unieron al mundo de la música, moda y entretenimiento con el del futbol.

Victoria y David Beckham son una de las parejas más poderosas y famosas del medio, y recientemente celebraron 23 años de casados, confirmando que lo de ellos no es simple pose sino que es amor verdadero.

A través de Instagram, la diseñadora y el exfutbolista compartieron algunos mensajes para celebrar su aniversario 23, entre recuerdos y una larga historia que involucra a sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.

Victoria Beckham compartió una fotografía de ella junto a su esposo, en la que aparece riendo (algo no muy frecuente en ella y que ha aclarado en repetidas ocasiones) junto con un sutil mensaje lleno de significado.

“Dicen que no es gracioso, dicen que nunca sonrío, dijeron que no duraría 😂 Hoy celebramos 23 años de casados. David eres mi todo, te amo mucho!!!! 💕”, escribió la también exintegrante de las Spice Girls.

Por su parte, David Beckham publicó un video de sus primeros años juntos en una entrevista en ‘Ali G Show’, en la que el entrevistador preguntó al exfutbolista si le gustaban las Spice Girls antes de comenzar a salir con Victoria, a lo que respondió en aquella ocasión: “No, pero me gustaba Posh”.

A propósito, acompañó aquel video con el mensaje: “No, pero me gustaba Posh 🖤. Hace 23 años Posh se convirtió en la Sra. Beckham, pero siempre será Posh ❤️ Feliz aniversario WOW 23 años y 4 hermosos niños ❤️❤️❤️❤️ Te amo, todos te amamos ❤️”.

Han pasado 23 años desde que Victoria y David Beckham se dieron el “sí”, convirtiéndose en uno de los matrimonios más importantes y poderosos del medio, construyendo su propia dinastía. Es por eso que su historia de amor también se ha convertido en inspiración.

¿Cuándo comenzó la historia de amor de Victoria y David Beckham?

A finales de los años 90, Victoria Beckham se encontraba en la cima, conocida como ‘Posh Girl’ de las ‘Spice Girls’, por su parte, David Beckham estaba construyendo una exitosa carrera en el futbol. Dos mundos totalmente diferentes pero no tan alejados.

Era 1997, Victoria Beckham no tenía idea de quien era David Beckham en ese momento, sin embargo, él sabía perfectamente de ‘Posh Girl’ que incluso era su crush inalcanzable de la música.

En ese mismo año, las ‘Spice Girls’ dieron un concierto como parte del entrenamiento de un partido del Manchester United (equipo al que pertenecía David Beckham), el futbolista al saber de la presentación no pudo evitar contener la emoción que le provocaba poder conocer a su crush, sin embargo, los nervios lo traicionaron como para acercarse a ella.

El destino les tenía preparada una linda sorpresa, pues las Spice Girls (el grupo sensación de aquel momento) se volvió a presentar en un partido del Manchester United, la segunda fue la vencida, pues David Beckham se acercó a Victoria e incluso le pidió su número, ella se lo dio.

Algunas personas que estuvieron presentes, argumentan que la química entre ellos fue inevitable desde el primer momento. Al día siguiente el futbolista llamó a ‘Posh Girl’ y la invitó a salir, ella aceptó y así comenzó la historia de amor.

En algunas entrevistas, David Beckham señaló que desde un principio supo que Victoria Beckham sería su esposa, mientras que ella sabía que quería formar una familia con él, pues le atrajo que en una fiesta del Manchester United, mientras todos los jugadores estaban bebiendo y divirtiéndose, él no se despegó de su familia.

La historia de amor de Victoria y David Beckham

Después de meses saliendo y convirtiéndose en la pareja más famosa de Reino Unido, no pasó mucho para que la pareja diera el siguiente paso y en enero de 1998 anunciaron su compromiso. A principios de 1999, solo unos meses antes de la gran boda, recibieron a su primogénito, Brooklyn, exactamente el 4 de marzo de 1999.

El 4 de julio de 1999, Victoria y David Beckham se convirtieron oficialmente en marido y mujer, desde ese momento no se han separado, a pesar de que la prensa siempre los ha perseguido desde sus primeras apariciones juntos.

El 1 de septiembre de 2002 recibieron a su segundo hijo, a quien llamaron Romeo, tres años después, el 20 de febrero de 2005 nació su tercer hijo Cruz y por último, el 10 de julio de 2011, el matrimonio recibió a la más pequeña (y niña de los ojos de David), Harper Seven.

Victoria y David Beckham como todos los matrimonios han tenido altas y bajas, sin embargo, durante estos 23 años juntos, han demostrado ser una de las parejas más estables, a través de redes sociales comparten su complicidad, así como el gran apoyo que son el uno del otro en sus respectivas carreras.

Juntos han formado una de las familias más poderosas, así como se han convertido en inspiración uniendo lo mejor del mundo de la música y moda con el futbol. Como lo dijo Victoria Beckham en su post de aniversario, muchos “dijeron que no duraría” sin embargo, lo de ellos es tan fuerte que no parece que nada pueda separarlos, ya son suegros, vieron casarse a su hijo mayor y no sorprendería que incluso, en poco tiempo se conviertan en abuelos. Así son los Beckham, la otra realeza de Reino Unido.

