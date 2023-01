El sorpresivo vínculo entre Eiza González y ‘Flowers’ de Miley Cyrus

El vínculo entre Eiza González y ‘Flowers’ de Miley Cyrus que la han llevado a ser tendencia los últimos días.

Por qué Eiza González es tendencia tras los estrenos de Shakira y Miley Cyrus, y es que estas canciones han generado millones de comentarios, incluidos los de varios famosos, quienes apoyaron a ambas artistas con sus letras que, claramente, son un desahogo y miles de sentimientos plasmados en canciones. Entre ellas, estuvo Eiza González, quien, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a la cantante colombiana por su BZRP Music Session #53, sin embargo, los usuarios no estuvieron muy de acuerdo con su publicación, de hecho, la apodaron la Clara Chía mexicana.

Qué pasó con Eiza González y por qué es tendencia

Los internautas no olvidan y no se les va ni una, pues luego de ver el tuit de Eiza, no tardaron en recordarle un suceso de su pasado que fue muy criticado, y es que recordemos que al día siguiente del estreno de Shakira, Miley Cyrus también estrenó la canción indirecta a Liam Hemsworth, con quien la actriz mexicana habría tenido un romance.

Recapitulemos todo para entender lo que está pasando.

Eiza González se vio involucrada en un de las supuestas infidelidades más polémicas de la industria del entretenimiento, pues en 2013 se publicaron unas fotografías donde se ve a ambos actores besándose, sin embargo, en esa temporada Hemsworth aún estaba comprometido con Miley Cyrus. Liam y Eiza jamás aclararon los rumores, aunque la cantante estadounidense sí envió varias indirectas sobre las infidelidades que había sufrido por parte de su expareja.

Diez años más tarde la historia volvió a ser tendencia luego de que Eiza González halagara la canción de Shakira, quien recientemente se separó de Gerard Piqué por infidelidades por parte del futbolista. Los usuarios comenzaron a compara a la actriz de Hollywood con Clara Chía, actual pareja del futbolista, y le aseguraron que no era nadie para afirmar que Shakira tiene razón sobre su nuevo tema.

Los comentarios atacando a la actriz mexicana, provocaron que Eiza dejara en una respuesta que jamás estuvo involucrada en alguna infidelidad.

“Hola. Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor, no distorsionen información”, escribió Eiza González.

Los usuarios no pararon de atacarla y de recordarle el suceso que ha perseguido su carrera y entonces fue ahí donde la apodaron ‘Clara Chía mexicana’.

“Qué hipócrita poner algo así sabiendo que está dedicada a un hombre infiel y su amante, cuando tú lo fuiste”. “Tú fuiste una Clara Chía”, fueron unos de los comentarios.

Asimismo, entre los comentarios le “informaron” que también Miley Cyrus había estrenado canción y que también la estaba rompiendo en la música, sobre todo porque la letra era una directa carta de desahogo y, sobre todo, de mucho amor propio.

