Viola Davis: la tercera actriz negra en conseguir el estatus de artista EGOT

Viola Davis logró convertirse en la tercera mujer negra en conseguir el estatus de artista EGOT tras haber ganado un Premio Grammy por la grabación del audiolibro “Finding Me”.

se convirtió en la tercera mujer negra en alcanzar el estatus de artista EGOT tras haberse llevado el Premio Grammy a la Mejor Grabación de un Audiolibro, Narración y Storytelling, durante la parte no televisada de la entrega de galardones, que se llevó a cabo este 5 de febrero.

¿Qué es un artista EGOT?

Los artistas EGOT son aquellos que han logrado llevarse, cuando menos, una estatuilla en cada una de las premiaciones más importantes del mundo del entretenimiento: un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

De acuerdo con Vanity Fair, este término fue inventado por el actor Phillip Michael Thomas, y hasta el momento sólo 18 celebridades han alcanzado este prestigio, comenzando por el actor Richard Rodgers, quien lo logró a sus 17 años en 1962.

El resto de famosos que completan esta lista son: Helen Hayes (1977), Rita Moreno (1977), Andrew Lloyd Webber (2018), Audrey Hepburn (1994), Marvin Hamilsch (1995), Jonathan Tunick (1997), Mel Brooks (2001), Mike Nichols (2001), Whoopi Goldberg (2002), Scott Rudin (2012), Robert Lopez (2014), John Legend (2018), Barba Streisand (2018), Tim Rice (2018), Alan Menken (2020), Jennifer Hudson (2022) y Viola Davis.

Cabe resaltar que Davis es la tercera mujer negra en lograr este hito histórico, precedida por Whoopi Goldberg y Jennifer Hudson.

Una oda a su niñez

Este galardón es sólo la cereza en el pastel para Davis, quien buscó honrar a su pasado a través de la narración del audiolibro de sus memorias “Finding Me”, el cual, de acuerdo con Variety, lleva a los lectores por un viaje a través de su carrera, haciendo pausas significativas en los momentos más importantes de su trabajo.

Además, tanto el libro como su audiolibro son una especie de llamado en contra del racismo y de otros incidentes sociales que la propia estrella de “La Mujer Rey” ha tenido que tolerar a lo largo de su vida.

“Escribí este libro para honrar a la Viola de 6 años. Para honrar su vida, su felicidad, sus traumas y todo. Y ha sido un gran viaje. ¡Acabo de hacer un EGOT!”, dijo la actriz al recibir el premio, y se tomó un momento para agradecer a algunos miembros del equipo que la apoyó y a miembros de su familia.

Davis logró su estatus de EGOT tras haberse llevado dos Premios Tony por las obras “King Headley II” y “Fences”; por haber ganado el Premio Emmy a la Mejor Actriz en una Serie Dramática por la serie “How to Get Away with Murder”; y por haber conseguido el Premio Óscar, en 2016, por la adaptación fílmica de “Fences”.

"Escribí este libro para honrar a Viola de 6 años, para honrarla, para honrar su vida, su alegría, su trauma, su todo".



- El discurso de Viola Davis al recibir su primer Grammy y la categoría de EGOT.



El poder de abrazar nuestra infancia 😭❤️ #GRAMMYs pic.twitter.com/snIyaEzlXg — Carla ❁ (@shannonlada) February 5, 2023

