Violet Anne, la hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck que cada vez se parece más a su mamá

La joven de 16 años es la primogénita de Jennifer Garner y Ben Affleck.

Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados de 2005 al 2015, sin embargo fue hasta 2018 cuando oficializaron su divorcio, periodo en el que nacieron sus tres hijos, Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel, quienes desde que estaban en el vientre de su madre, formaron parte de la lista de pequeños más importantes de Hollywood.

Inevitablemente, el tiempo ha pasado, y hoy esos bebés ya son todos unos adolescentes que crecieron con una crianza libre de ideologías y alejados del ojo público, para lograr de alguna manera tener una infancia “normal”, feliz y sobretodo protegida, a petición de sus famosos padres.

Recientemente, los titulares estuvieron centrados en la hija de en medio de Jennifer Garner y Ben Affleck, Seraphina Rose, quien se apunta se identifica como género no binario, al igual que Emme, la hija de Jennifer Lopez (actual pareja de su papá) y Marc Anthony, con quien comparte una linda amistad acompañada con complicidad (al menos lo que han captado los paparazzis).

Sin embargo, en la búsqueda de Seraphina Rose, también apareció el nombre de Violet Anne, la primogénita de los actores, quien nació el 1 de diciembre de 2005, por lo que actualmente tiene 16 años, y ha sorprendido por el gran parecido que tiene con su madre.

¿Quién es Violet Anne, la hija de Jennifer Garner y Ben Affleck?

Violet Anne, al igual que sus hermanos creció alejada de los reflectores, aunque eso no impidió que fuera captada por los lentes paparazzis, de hecho, una de sus relevantes apariciones públicas fue cuando la protagonista de ‘30 Going On 13′ recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, para lo que fue acompañada por toda su familia.

Violet Anne, actualmente tiene 16 años y lo que ha llamado la atención es que la joven en algunas salidas con su madre y padre ha mostrado un gran parecido con su mamá, Jennifer Garner. De hecho, actualmente, la joven mide lo mismo que la inolvidable Jenna Rink, así como posee su pelo castaño.

Jennifer Garner con su hija Violet Affleck pic.twitter.com/RhIMz4QnYl — tay ✼ (@threadsbrezee) January 8, 2021

Según algunas revistas de espectáculos, la primogénita de Jennifer Garner y Ben Affleck no siente atracción (hasta ahora) por el medio del espectáculo, de hecho no tiene redes sociales y le gustan otras actividades como el futbol, baile, montar a caballo y también la lectura.

Luego del divorcio de sus padres, la joven vive con su madre, sin embargo, ha sido captada en salidas con su papá, sus hermanos e incluso Jennifer Lopez, compartiendo momentos especiales en familia. Vale la pena mencionar que hay fotografías en las que aparece junto a Ben Affleck y ha sido confundida con la propia Jennifer Garner, lo cual corrobora el gran parecido.

No hay duda que Violet Anne, tiene todos los genes de su mamá, por lo que no sorprendería e incluso emocionaría a los fans de Jennifer Garner, ver a la joven en un remake de ‘30 Going On 13′, quizá.

