Westworld y otras series que desaparecen de HBO Max

Series de HBO que fueron canceladas y comenzaron a desaparecer, poco a poco, de la plataforma de streaming. Las extrañaremos.

Westworld fue cancelada después de cuatro temporadas y 36 episodios. Y, además de terminar con cualquier esperanza de tener una quinta temporada, la serie de ciencia ficción desapareció del catálogo de HBO Max. Todo tiene que ver con las decisiones de Warner Bros. Discovery y, aunque ha sido aclamada por la crítica, se va de la plataforma como parte de su estrategia para recortar gastos.

La serie protagonizada por Evan Rachel Wood está basada en la película de 1973 de Michael Crichton, la mente detrás de Jurassic Park, y esta también ocurría en un parque. En Westworld, los habitantes de un pueblo del lejano oeste eran en realidad humanoides diseñados para ser parte del entretenimiento en un parque temático, pero poco a poco se volvían cada vez más sofisticados y sintientes.

Estas son otras series de HBO Max que ya desaparecieron o se irán de la plataforma en 2023:

Raised by Wolves

Esta serie distópica de Aaron Guzikowski ocurre después de una guerra religiosa que terminó con el planeta Tierra. En el planeta Kepler 22-b, dos androides tienen ahora la tarea de criar a niñas y niños humanos en un mundo ateo, pero esa colonia es nuevamente amenazada por diferencias religiosas. La serie se canceló tras dos temporadas.

Mrs. Fletcher

Además de Agatha en ‘Wandavision’, en esta serie vimos a Kathryn Hahn como una mujer que redescubre su vida sexual después de que su único hijo se marcha a la universidad. Tristemente fue cancelada y eliminada de HBO Max.

The Nevers

The Nevers es la serie de Joss Whedon para HBO sobre un grupo de mujeres en un Londres victoriano, quienes descubren que tienen poderes increíbles (gracias a la intervención alienígena). Tristemente la primera y única temporada se fue de HBO Max.

Minx

Una comedia sobre una escritora feminista y un editor con la difícil tarea de crear la primera revista erótica para mujeres, en un país y una era que tratan a las mujeres como ciudadanas de segunda. El equipo de guionistas también estaba conformado por mujeres en su mayoría, pero la serie se canceló tras 10 episodios.

The Time Traveler’s Wife

Rose Leslie (a quien conocimos como Ygritte en Game of Thrones) y Theo James eran una pareja muy enamorada en esta comedia romántica de ciencia ficción. En julio de este año, sin embargo, la serie se canceló (quizá porque no fue tan exitosa como la cinta que fue su predecesora, protagonizada por Rachel McAdams) y ya no puede verse en HBO Max.

Camping

Esta serie dirigida por Lena Dunham (Girls) tenía a dos grandes estrellas como protagonistas: David Tennant y Jennifer Gardner. Era la historia de una pareja que tiene la (terrible) idea de pasar el cumpleaños de él en medio del campo, pero el campamento duró solamente una temporada en la plataforma de streaming.













