Whitney Houston y Robyn Crawford, un amor de mujeres que fue secreto por años

La película ‘I Wanna Dance with Somebody’ que cuenta la historia de Whitney Houston tocó un tema poco conocido: su romance con Robyn Crawford.

Whitney Houston tuvo una vida llena de música, amor y tragedia. Así lo vemos en la nueva película ‘I Wanna Dance with Somebody’, en español ‘Quiero Bailar con Alguien’, la cual cuenta la historia de la cantante estadounidense de R&B, soul, blues y gospel que también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.

Si bien conocemos gran parte de su trayectoria artística, un detalle poco conocido y que se toca en la cinta es que se enamoró de Robyn Crawford, su mejor amiga, roomie y hasta asistente, con quien mantuvo un romance en secreto debido a que en aquel momento la bisexualidad era mal vista para la sociedad.

Tanto así, que su propio padre le recomendó tomarse fotos con hombres para dar una ‘buena imagen’, disimular y no generar críticas.

Whitney Houston y Robyn Crawford historia de amor

Pese a que el productor musical Clive Davis mencionara en una entrevista que la relación entre Whitney y Robyn fue un ‘asunto adolescente’ que duró un año, la misma Crawford fue quien aseguró en su libro ‘A song for you. My life with Withney Houston’ que su romance duró años, pero falló por miedos, inseguridades y presión homofóbica de aquellos tiempos.

De acuerdo con Crawford, ambas empezaron su relación durante un campamento de verano en Nueva Jersey en el que se conocieron cuando tenían 17 y 19 años respectivamente.

‘Yo cuidaré de ti’, le dijo a Houston antes de convertirse en toda una estrella y así lo hizo, pues con el paso de los años además de ser su confidente y mejor amiga, también se convirtió en su asistente.

Se dice que el secreto se rompió luego de que Whitney hablara con ella y le dijera que ella quería un esposo y una familia, y luego de firmar un contrato discográfico con Clive Davis en la década de los ochenta, pues creía que su relación iba a interferir en su carrera.

Fue entonces que mantuvieron su amistad por años, así como también una relación estriictamente laboral.

En el 2019, siete años después de la muerte de Houston a los 48 años, Robyn rompió el silencio en una entrevista y habló sobre su amorío con la artista.

‘Nuestra amistad era una amistad profunda. En la primera parte de esa amistad, fue física... Me dijo que ya no podíamos mantener más relaciones porque implicaría que nuestro camino fuese mucho más difícil’, afirmó.

Además, mencionó que la madre de Whitney creía que no era natural que dos mujeres fuesen tan íntimas y ese fue otro motivo por el que la cantante ocultaba su bisexualidad.

‘Nunca hablamos de términos de etiqueta, como lesbiana o gay. Solo vivimos nuestra vida y esperamos que pudiese ser así para siempre’, escribió Crawford en su libro.

