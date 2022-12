Will Poulter: películas, memes y otros datos que debes conocer de su biografía

Aunque su trabajo en Marvel será uno de los más grandes de Will Poulter, su carrera no despegó ahí sino mucho antes, y te lo mostraremos con esta breve biografía.

Es imposible que no hayas visto, al menos una vez, a Will Poulter en la pantalla, ya fuese a través de alguno de sus proyectos de cine y TV, de sus entrevistas o, incluso, ¡del meme que lo hizo muy famoso! Lo que sí creemos es que tal vez no sepas todo lo que ha hecho y cuáles son los lugares donde ha aparecido, y por ello te lo vamos a contar en esta breve biografía.

¿De dónde salió Will Poulter?

Este actor nació el 28 de enero de hace 29 años, siendo originario de Inglaterra, en el seno de una familia conformada por su padre, el profesor de física Neil Poulter; su madre, la enfermera Caroline Poulter; y sus hermanos, Ed y Jo, de acuerdo con el sitio Neth Worth Idea.

Desde chico, Poulter mostró aptitudes para las artes, y es por ello que consiguió su debut en cine en el 2007, a sus 14 años, en el filme “Son of Rambow”, trabajo por el cual se llevó una nominación a los Premios Británicos del Cine Independiente (BIFA, por sus siglas en inglés) a Actor Revelación.

Tras laborar en el proyecto local de televisión “School of Comedy”, dio un nuevo gran salto a la pantalla grande en el papel de Eustace Clarence Scrubb, del filme “Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba”.

Si viste la película, seguro te acuerdas de él: era el primo molesto de los Pevensie, los protagonistas de cada película, el cual llegó a Narnia por accidente junto a los dos hermanos más jóvenes, Edmund y Lucy.

De hecho, por ese trabajo, Poulter consiguió otras 4 nominaciones a varias galas realizadas por organismos como la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror; la Sociedad de Críticos de Cine de Phoenix; y el Círculo de Críticos de Cine de Londres, de acuerdo con IMDB.

Su siguiente gran hit le llegó en 2013 al formar parte del elenco de “¿Quién *&$%! son los Miller?”, al lado de actores como Jennifer Aniston, Jason Sudeikis y Emma Roberts, y del cual, justamente, se desprendió su meme más conocido, aquel en donde aparece su cara y dice algo como “¿A ustedes les pagan?”.

La película le hizo ganar los elogios de la crítica y del público, dando como resultado su primer gran premio: el BAFTA a Estrella Emergente, al igual que otros dos galardones de los MTV Movie Awards.

Otros trabajos de Will Poulter

La carrera y la fama de esta joven proeza siguió en aumento en los años siguientes gracias a su talento y carisma.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra, por ejemplo, el filme “The Maze Runner: Correr o Morir”, del 2013, que es una adaptación de una novela del mismo título, y en la cual dio vida a Gally, papel por el que se llevó el Premio MTV Movie Awards a la Mejor Pelea.

Posteriormente, en 2015, se integró al elenco de la película ganadora del Óscar “El Renacido”, en la cual se puso bajo la dirección de Alejandro G. Iñárritu para dar vida a Jim Bridger; ese mismo año también participó en “Glassland”, un filme independiente que lo llevó al Festival de Cine de Sundance, de acuerdo con The Guardian.

Tres años después, regresó a la trama de “The Maze Runner” para la última entrega de la trilogía, “La Cura Mortal”, y también tuvo un papel importante en la cinta “The Little Stranger”, basada en la novela homónima de la escritora Sarah Waters, según The Observer.

Aunque una de las plataformas que más lo ayudaron a crecer fue el Rey del Streaming, Netflix, tras haberlo contratado para la película de sátira bélica “War Machine”, en 2017, y para la primera cinta spin-off de su serie “Black Mirror”, llamada “Bandersnatch”.

“Midsommar”, del 2019, sería su trabajo más reciente en alcanzar la fama mundial, aunque posiblemente su actuación ahí podría ser superada en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, película en la cual dará vida al superhéroe Adam Warlock.

Los papeles que no pudo realizar

Al igual que otros actores, Will Poulter tiene su propia lista de personajes a los que muchos queríamos que diera vida pero, por cuestiones de agenda y asuntos personales, no pudo tomar y terminaron en las manos de alguien más.

Entre los más relevantes se encuentra Pennywise, el payaso malvado que atormenta al pueblo de Derry en las dos películas de “It”; el papel lo terminó realizando el actor Bill Skarsgård cuando el director Andy Muschietti asumió el cargo de la adaptación.

Originalmente, las películas iban a ser dirigidas por Cary Fukunaga y protagonizadas por Poulter, pero tras algunos problemas en la visión de Fukunaga y la productora, el cineasta decidió abandonar el proyecto y a Poulter no le quedaron ganas de seguir con él tampoco, según contó Muschietti en una entrevista para Deadline.

“Estaba muy, muy intrigado por la posibilidad de trabajar con Will; siempre pensé que él podría ser un increíble Pennywise. Hablamos un poco al respecto, de la idea de hacer la película incluso aunque Cary no estuviera ahí. Will básicamente expresó un sentimiento de desprendimiento lento del personaje, lo cual era muy oscuro y aterrador”, dijo el director.

En 2019 también se anunció que Poulter formaría parte del elenco de la serie de “El Señor de los Anillos” que Amazon trabajó (“Los Anillos del Poder”, como la llamó años después) con un papel importante, pero en el verano del 2020, el actor comentó a NME que ya no formaría parte de las grabaciones por un problema de horarios.

“Desafortunadamente, no hay una historia particularmente interesante aquí más que el hecho de que fue un cambio de último minuto en la agenda, lo que significó un choque para mí y ya no me fue posible hacerlo”, dijo.

El papel que iba a tomar sería el del místico elfo Elrond, que en las películas de “El Señor de los Anillos” fue interpretado por Hugo Weaving y, en la serie, por Robert Aramayo.

Datos que debes conocer de Will Poulter

Uno de sus mejores amigos es el actor Ben Barns, con quien trabajó en “Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba”.

Es muy querido en la industria del cine británico, sobre todo por su talento al hacer diferentes acentos nasales.

Hizo cosplay del personaje de Sid de “Toy Story” para una fiesta de Halloween, y desde entonces muchos fans piden verlo dando vida al personaje en una adaptación live action.

Se dice gran fan de Leonardo DiCaprio, con quien pudo trabajar en “El Renacido”.

Descubrió que sufre de ansiedad social hablando del tema con un amigo, y ha dejado ver que en algunas ocasiones ha necesitado de ayuda psicológica para pasar de un personaje a otro.

