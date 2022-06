Winona Ryder habla de lo difícil que fue su ruptura con Johnny Depp: “No me estaba cuidando a mí misma”

La actriz concedió una entrevista en la que se sinceró sobre los oscuros momentos que pasó tras terminar su compromiso con el actor. Además habló de su etapa como mentora de todo el cast de Stranger Things.

“Winona Forever” no solo fue el tatuaje que se hizo Johnny Depp en honor a su prometida en la década de los noventas, también fue una frase que quedó inmortalizada en la cultura pop, para recordar lo icónica que es la actriz estadounidense.

Fue en 1989 cuando Winona y Johnny comenzaron una relación que duraría tres años, la cual se volvió demasiado mediática, en la que incuso hubo anillo de compromiso. Al final, el noviazgo no prosperó y ambos decidieron terminarla sin dar muchos detalles.

A lo largo de los años, la actriz ha sido cuestionada sobre esa parte de su vida, pero había decidido mantener una postura hermética, hasta ahora que confesó los oscuros momentos que vivió tras la ruptura de su compromiso con Depp.

“Esa fue mi vida real de ‘Girl, Interrupted’”, dijo Ryder, de 50 años, a Harper’s Bazaar el martes, comparando su papel en dicha película como paciente psiquiátrica interna con el corazón roto en la vida real.

“Recuerdo que Michelle Pfieffer me dijo: ‘Esto va a pasar’. Pero no pude escucharlo”, dijo Winona sobre su ex coprotagonista. “Nunca he hablado de eso. Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo tal, como, un lugar en mi corazón para esos días”, agregó.

La actriz recordó los oscuros momentos que vivió en esa época, en la que se encontraba en la filmación de la cinta “La casa de los espíritus”, en la cual interpretaba a una niña torturada, con la que se sintió identificada.

“Miraba estos moretones y cortes falsos en mi cara, y luchaba por verme a mí misma como esta niña. “Recuerdo que me miré y dije: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando a mí misma”, confesó.

Winona aseguró que tocó fondo cuando fue sorprendida robando en una tienda de Beverly Hills en 2001.

“Es muy interesante cuando miras los primeros años. Fue una especie de época cruel. Había mucha mezquindad ahí afuera”, dijo. “Y luego recuerdo que volví a Los Ángeles y fue un momento difícil. Y no sabía si esa parte de mi vida había terminado”, relató.

Winona Ryder y Stranger Things

Tras su retiro de Hollywood, la actriz regresó en 2016 con la exitosa serie Stranger Things, la cual se ha colocado como lo más visto en la historia de Netflix.

La actriz confesó que debido a que ella es una actriz con bastante experiencia en el ámbito del espectáculo, se convirtió en la “mentora” del cast más joven de la serie, ya que para algunos de los protagonistas, esta producción fue su primer trabajo.

“Quiero que los niños entiendan que esto no sucede”, dice sobre estar en un programa tan animado que la gente clama por su atención. “Esto es realmente inusual. Y siempre les digo: ‘¡El trabajo es la recompensa!’ Porque cuando tenía esa edad, era muy difícil disfrutar los frutos de mi trabajo”, expresó.

Cabe destacar que los hermanos Duffer, creadores de la serie, han hablado sobre el increíble trabajo que ha hecho Winona ayudando al elenco de la serie.

“Les ha hablado a los niños sobre cómo es ser famoso y cómo puede ser la prensa. También les ha explicado sobre la ansiedad y la confusión que conlleva ser una celebridad”, dijo Ross Duffer en la misma entrevista para Harpers.

