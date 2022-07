Winona Ryder y su historia de amor con Scott Mckinlay, el diseñador con el que lleva más de una década

La actriz que regresó a las pantallas con Stranger Things se ha declarado “monógama en serie”.

Winona Ryder es una de las actrices más icónicas de Hollywood; marcó a la generación X con su estilo grunge, así como con las películas de trama oscura que protagonizaba.

Drácula, Girl, Interrupted, Reality Bites, Beetlejuice, son algunos de los títulos que la catapultaron a la fama. Lamentablemente, Ryder pasó por una fuerte depresión al terminar su compromiso con el actor Johnny Depp, con quien duró tres años de una intensa y mediática relación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Posteriormente entró en una crisis cuando se encontraba en lo más alto de su carrera, la cual terminó en 2001 cuando fue sorprendida robando en una tienda de Beverly Hills. Ante este suceso se retiró un tiempo de la actuación y fue “cancelada” en Hollywood.

Afortunadamente su regresó estelar sucedió en 2016 con la exitosa serie Stranger Things, la cual acaba de estrenar su final de temporada y se convirtió en lo más visto de Netflix, lo cual puso a la actriz de nuevo en los reflectores.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La vida privada de Winona siempre ha sido de interés para el público, en especial sus relaciones amorosas. La intérprete tiene una relación de más de una década con el diseñador Scott Mckinlay y aquí te contamos más de su historia de amor.

Winona Ryder y su historia de amor con Scott Mckinlay

La pareja empezó a salir en 2011, pero han mantenido su noviazgo en secreto casi por una década, con excepción de algunas apariciones en las alfombras rojas de Stranger Things.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Soy una monógama en serie”, reveló Winona en una entrevista para People, en la que confesó que jamás ha sido buena para las citas y que le gustan las relaciones estables.

Por otra parte, explicó que aunque se siente feliz con su noviazgo actual, no tiene planes de boda, ya que no le gustaría pasar por un divorcio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La actriz vive entre Nueva York y Los Ángeles con Scott Mckinlay Hann, el fundador de la marca Loomstate, una línea de ropa con conciencia social que diseña prendas sostenibles de algodón orgánico.

Hann también es presidente del Comité Directivo de Sostenibilidad del Council of Fashion Designer of America (CFDA) y miembro de la junta del Council for Textile Recycling, por lo que comparten su preocupación por el cuidado del medio ambiente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte