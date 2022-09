Woody Allen aclara confusión y niega su retiro por completo del cine

El director de cine dijo que estaba “pensando no hacer películas”, pero aclaró que no se retirará.

Woody Allen, uno de los directores de cine más reconocidos de Hollywood sorprendió a sus fans al declarar al medio español La Vanguardia que tenía la intención de retirarse del cine y dedicar más tiempo a escribir tras realizar su próxima película, que sería la número 50 de su carrera y la cual aseguró que se parecerá mucho a Match Point.

“Mi próxima película será la número 50, creo que es un buen momento para detenerse. Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela, que sería mi primera novela”, afirmó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tras la polémica, un representante del director emitió un comunicado en el que aclaró la confusión y reveló que Allen no se va a retirar por completo del cine.

“Woody Allen nunca dijo que se retiraría, tampoco dijo que escribiría otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, ya que hacer películas que van directamente o muy rápido a las plataformas de transmisión no es tan agradable para él, ya que es un gran amante de la experiencia cinematográfica. Actualmente, no tiene intenciones de retirarse y está muy emocionado de estar en París filmando su nueva película, que será la número 50″, dijo el representante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El director escribió recientemente su quinta colección de piezas de humor, Zero Gravity, que fue publicada en Estados Unidos por Arcade y distribuido por Simon & Schuster y también será publicada el 27 de septiembre por Alianza en España.









Podría interesarte