Xochitl Gomez, la actriz con raíces mexicanas que dará vida a la superheroína latina de ‘Dr. Strange’

La actriz dará vida a América Chávez en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Xochitl Gomez es la nueva incorporación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y hará su gran debut en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (que llegará a cines mexicanos el próximo miércoles 4 de mayo) en la que dará vida a América Chávez, la superheroína latina, a quien será mejor seguirle la pista desde ya, pues es una promesa de Hollywood.

Xochitl Gomez nació el 29 de abril de 2006 en Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 15 años con un gran futuro por delante en la actuación, pues además comenzó a actuar desde muy pequeña por un talento innato.

De padres mexicanos, de acuerdo a algunos medios especializados en el MCU, la joven promesa comenzó a actuar a los 5 años, y solo un lustro después, ya estaba apareciendo en comerciales y shows de televisión; entre sus trabajos más conocidos se encuentra ‘El club de las niñeras’, la serie de Netflix en la que interpreta a Dawn Schafer.

¿Quién es América Chávez en el MCU?

Xochitl Gomez llegará al MCU en el papel de la superheroína América Chávez, quien posee los poderes de supervelocidad, fuerza, resistencia y puede crear portales entre universos, así como viajar a través de ellos. Además, lo que también la caracteriza es que es latina y es la primera heroína abiertamente lesbiana de Marvel.

Sobre su historia, de acuerdo a los comics vive en el planeta Utopian Parallel, el cual es únicamente habitado por mujeres por lo que solo desarrollan relaciones sentimentales entre ellas. ¿Cuál es su relación con Dr. Strange? Cuando su planeta es destruido, América Chávez logra escapar a través de un portal que la lleva a un vecindario latino en Nueva York.

Según el sitio ComicBook, durante la alfombra roja de ‘Shang -Chi y la leyenda de los diez anillos’, Xochitl Gomez se declaró fan de Marvel por lo que obtener el papel de América Chávez fue un sueño para ella.

“Estoy muy emocionada porque ‘Doctor Strange 2′ se estrene y la gente vea mi trabajo en la pantalla. He trabajado mucho en él y estoy muy orgullosa... Soy una gran fan de Marvel”.

Además de que confesó al sitio D23 que recibió consejos de Elizabeth Olsen (la Bruja Escarlata) para su papel: “Me contó que Marvel realmente dice en serio que quieren escuchar tus aportaciones. Me dijo que no dudara en compartir una idea o darles mi opinión”.

“Estoy muy contenta de que me lo haya explicado porque eso me da mucha confianza para aportar lo que pueda siempre que tenga algo útil que añadir. ¡Y estoy muy feliz por poder decir que Lizzie Olsen me aconsejó!”, confesó.

Ahora solo queda seguir la huella de Xochitl Gomez, quien será la gran revelación de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y formará parte de la nueva generación del MCU.

