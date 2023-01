Xochitl Gomez: todo lo que te has preguntado de esta inspiradora actríz latina

Una actriz a la que no debes perder de vista es a Xochitl Gomez, y por ello aquí te responderemos todo lo que te has preguntado de esta inspiradora actríz latina para que la conozcas más a fondo.

Desde su aparición en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, no nos hemos podido quitar de la cabeza a esta estrella latina que hemos visto, también, en prácticamente todas las alfombras rojas de grandes películas de Hollywood. Así es, nos referimos a Xochitl Gómez, y aquí te contaremos todo lo que te has preguntado de esta inspiradora actriz latina para que la conozcas mejor y no le pierdas la vista.

¿Quién es Xochitl Gomez?

Aunque todo el mundo la recordamos como la icónica América Chávez del Universo Cinematográfico de Marvel tras su participación en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, no muchos sabemos de dónde vino ni cómo llegó a Hollywood.

Esta estrella, de raíces mexicanas, es oriunda de Los Ángeles, California, de acuerdo con una breve biografía de ella que se compartió en el sitio The Famous People, siendo hija de un padre mexicano y una madre estadounidense.

Desde muy pequeña mostró grandes aptitudes para las artes escénicas, participando en musicales regionales; no obstante, su primer gran salto al estrellato ocurrió en 2018, cuando participó en la serie de Disney Channel “La Casa de Raven” como una periodista escolar; un rol pequeño que la llevó a otras grandes producciones.

En los siguientes dos años, consiguió otros roles menores en producciones como “You’re the Worst”, “Gentefied” y “Shadow Wolves”, hasta que logró convertirse en Dawn Schaefer en la nueva adaptación de la popular serie de libros “The Baby-Sitters Club” (traducido como “El Club de las Niñeras”).

Sin embargo, no se volvió un ícono mundial sino hasta el año pasado, representando a la comunidad latina como una superheroína del Universo Marvel, trabajo que le ha abierto las puertas a las grandes pasarelas de Hollywood y la próxima serie “Avengers: Secret Wars”, que se estrenará en unos años más.

Xochitl Gomez: todo lo que te has preguntado de esta inspiradora actríz latina

Para conocer mejor a esta estrella en ascenso, aquí te dejamos una lista de datos curiosos sobre sus gustos, sus pasiones y más detalles que ha dado a conocer en diversas entrevistas en los últimos años.

Su nombre viene del Náhuatl

Para la comunidad latina (y sobretodo para los mexicanos), este hecho es algo un tanto obvio, pero hay gente que aún desconoce que “Xochitl” es un vocablo Náhuatl que significa “flor”, y que está inspirado en una deidad de esta cultura: la diosa Xochiquetzal, encargada de la belleza, el amor y la fertilidad, así como gran protectora de las madres jóvenes, de acuerdo con el sitio Remezcla.

Sus grandes inspiraciones artísticas: Frida Kahlo y Lin-Manuel Miranda

En redes sociales, esta artista ha compartido que dos de sus mayores inspiraciones en el arte son la pintora mexicana Frida Kahlo, a quien incluso hizo un homenaje vistiéndose de ella para una fiesta de Halloween pasada, y el compositor y actor Lin-Manuel Miranda, que la ha cautivado por su voz creativa, su talento en el teatro y su poder en el mundo del entretenimiento en general.

Una gran lectora

Una de las grandes pasiones de Xochitl es adentrarse en nuevos mundos y dejarse llevar por la pasión de diferentes personajes, por lo que uno de sus mayores hobbies es la lectura. Cuando estaba realizando “The Baby-Sitters Club”, estuvo leyendo “La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, spin-off de “Los Juegos del Hambre”, e incluso contó a Popular TV que se leyó los 83 libros de la saga que inspiró a su serie, y que en lista tenía otras lecturas escolares, como “Romeo y Julieta”, “La Odisea”, “Mujercitas” y “Matar a un Ruiseñor”.

¡Multipremiada!

Aunque no ha trabajado en tantas grandes producciones hasta ahora, su labor en varias de ellas ya la hicieron acreedora a varios premios y reconocimientos, como el Young Entertainer Award por “The Baby-Sitters Club”; un Young Artist Award por “Shadow Wolves”; un New York Film Award y London Independent Film Award por el cortometraje “Boob Sweat”; y hasta una nominación a los Las Vegas Film Critics Society Awards por “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

Activista hasta los huesos

Las causas sociales han movido mucho a Xochitl y a su familia… literalmente. De hecho, en 2017, cuando tenía 11 años, viajó con su mamá a Washington DC para formar parte de la Marcha de las Mujeres, una propuesta que se realizó un día después de la toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. También mencionó al medio Bese que formó parte de las protestas de Black Lives Matter en contra del racismo sistémico en Estados Unidos tras el fallecimiento de George Floyd.

Desea más visibilidad latina e indígena en el entretenimiento

Hay tres producciones que a esta joven actriz le encantaría ver realizadas en Hollywood en los próximos años, e incluso desearía formar parte de alguna de ellas: una adaptación de la novela “Esperanza Rising”, de Pam Munoz, que toca temas de migración y racismo; una película biográfica sobre Sacagawea, mujer que forma parte de varias leyendas indígenas norteamericanas; y una nueva película sobre las Adelitas, las mujeres que formaron parte de la Revolución Mexicana.

Viajera de corazón

Cuando no está yendo de un set a otro por alguna producción, la famosa goza de realizar viajes alrededor del mundo, sobretodo en Estados Unidos. Ha logrado visitar Alaska, Idaho, Hawaii, Wyoming, Montana, Utah, Nueva York y hasta Vancouver, en Canadá, y en cada poblado ha hecho varios amigos con quienes mantiene contacto a través de FaceTime.

Se deleita con cosas dulces

El helado de chicle es su preferido, y una mezcla rara de la que es muy fan es la sidra de manzana con jugo de arándanos.

Ya conocía a alguien del MCU

Antes de trabajar con Benedict Cumberbatch, Benedict Wong y Elizabeth Olsen, Xochitl ya se llevaba bien con otro miembro del Universo Cinematográfico de Marvel: el actor Anthony Mackie, quien da vida al superhéroe Falcon (ahora convertido en el nuevo Capitán América), a quien conoció en el Sundance Directors Lab ya que fue uno de sus coaches. Cuando obtuvo el papel de América Chávez, al primero a quien le dio la noticia fue, justamente, a Mackie.

Buena amiga de los Avengers

La química que Xochitl mostró en pantalla con Benedict Cumberbatch, Benedict Wong y Elizabeth Olsen en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” fue bastante real, ya que ambos actores la tomaron bajo su cargo y le ayudaron mucho a sacar todo su potencial. La actriz incluso contó en una entrevista con People que en el primer día de rodaje Wong la vistió en su camerino, le dio su número de teléfono y le ofreció apoyo en lo que necesitara.

Pilón: cumple años el mismo día que otra estrella del MCU

Para Xochitl es todo un honor compartir el día de su cumpleaños con una coestrella del mundo Marvel que, incluso, es una actriz de mucho renombre en Hollywood: Michelle Pfeiffer. Ambas son del 29 de abril, de acuerdo con IMDB, aunque hay casi 50 años de diferencia entre las dos.

¿Ya conocías todos estos datos sobre Xochitl Gomez? Compártenos tus comentarios y otros datos curiosos que sepas sobre esta gran actriz a través de nuestros canales digitales.

